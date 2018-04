Après avoir remplacé Yannick Leroy le 1er novembre 2017, Augusto Martins (53 ans) rend à son tour son tablier de coach de l'Union 05 Kayl-Tétange, lanterne rouge de Promotion d'Honneur avec 13 points. Son adjoint, Mauro Pupita lui emboîte le pas.

Union 05 Kayl-Tétange: Augusto Martins s'en va

La défaite (3-1) dimanche face à Norden 02, rival du bas de tableau de PH, a donc été celle de trop: cinq mois et demi après son arrivée, et douze matches à la tête de l'Union Kayl-Tétange, Augusto Martins a dressé l'amer constat que rien n'avait avancé au stade Victor Marchal et a rendu sa démission.

Pour remplacer le duo Martins - Pupita, un autre binôme prend le relais pour diriger l'équipe, formé du... président, Mersudin Licina, et du capitaine, Jonni Santos.

Actuellement dernier de Promotion d'Honneur avec 13 points à cinq matches de la fin, l'Union Kayl-Tétange est en fâcheuse posture, à quatre longueurs du FF Norden 02, et six points du FC Mamer, actuel barragiste.