La sélection luxembourgeoise a bouclé sa campagne de Ligue des Nations sur une troisième victoire et un bilan comptable de 11 points qui lui assure un statut de meilleur deuxième.

Sport 3 min.

Football

Une victoire laborieuse mais si précieuse

Les Lions Rouges ont soigné leur sortie de campagne. Pas toujours du point de vue de l'esthétique, mais ils ont donné de l'émotion à un public venu en masse les soutenir. Le grand-duc héritier Guillaume n'a pas manqué de venir saluer les joueurs à la fin d'un match tendu contre la Lituanie, remporté un but à rien sur le fil grâce à une réalisation signée Gerson Rodrigues à deux minutes de la fin du temps réglementaire. Son quatorzième en sélection, ce qui lui permet de monter sur la troisième marche du podium au côté d'Aurélien Joachim.

Bien plus que ça encore, ce but permet au Luxembourg de compter 11 points au terme de ce mini-tournoi, soit un de plus que lors des deux premières campagnes d'une compétition encore toute fraîche.

Ce total assure aussi aux Lions Rouges un statut de meilleur deuxième des quatre groupes que compte la Ligue C, le troisième échelon de la Ligue des Nations. Une position qui pourrait compter à l'heure des barrages pour lesquels le Luxembourg n'est pas (encore) qualifié. Mais qui pourrait l'être grâce au ruissellement qu'offrent les qualifications pour le prochain Championnat d'Europe en Allemagne en 2024.

Le rêve est toujours bien présent grâce à ce succès obtenu à la 88e minute alors qu'on se dirigeait vers un nul vierge frustrant qui aurait vu l'Azerbaïdjan passer le Luxembourg dans la course à la meilleure deuxième place.

Rodrigues comme un diable

C'était sans compter sur Gerson Rodrigues, buteur une première fois à l'heure de jeu sur un centre de Vincent Thill avant que la vidéo ne s'en mêle et invalide le but après plusieurs minutes d'attente pour une position de hors-jeu.

Il n'en fallait pas plus pour motiver l'attaquant vedette de la sélection qui faisait preuve d'opportunisme en toute fin de match lorsqu'il exploitait une étourderie de la défense balte pour pousser le ballon au fond (1-0, 88e).

Le Luxembourg ne l'avait pas volé, même si ce dernier chapitre ne fut pas le plus abouti. Loin s'en faut. Les Lions Rouges ont peiné à emballer le duel et la Lituanie, coachée par l'ancien directeur technique de la FLF, Reinhold Breu, se montrait un rien plus inspiré qu'à l'aller.

Danel Sinani, puis Rodrigues, avaient fait passer un premier frisson dans le public avant la pause, mais le poteau venait à la rescousse des Baltes. Le second acte était aussi poussif. Magique depuis le début de la campagne, Danel Sinani ne trouvait pas cette fois la liberté pour s'exprimer et Yvandro Borges, prometteur sur son flanc gauche, manquait parfois de propreté dans son dernier geste. Il fallait dès lors s'en remettre à ce diable de Gerson Rodrigues qui sortit de sa boîte au bon moment alors que de l'autre côté du terrain, Anthony Moris avait passé une soirée très calme.

Grâce à cette victoire, le Luxembourg vient mourir au classement sur les talons d'une Turquie battue (2-1) aux îles Féroé. Les regards se tournent désormais vers Francfort où aura lieu le tirage au sort des qualifications pour l'Euro 2024 le 9 octobre prochain.

Deux matches amicaux viendront enfin boucler cette année chargée d'émotion face à la Hongrie puis la Bulgarie dans la seconde partie du mois de novembre au Stade de Luxembourg.

Luxembourg - Lituanie 1-0 (0-0) Luxembourg: Moris, M. Martins (90e Bohnert), Chanot, Jans, Barreiro, S. Thill (90+6 Pimentel), Pinto, V. Thill (79e Gerson), Borges (90e Rupil), Sinani, Rodrigues. Lituanie: Bartkus, Girdvainis, Satkus, Cernych, Novikovas, Slivka (79e Kalinauskas), Golubickas (71e Dolznikov), Simkus, Barauskas (43e Zebrauskas), Vorobjovas, Baravykas (79e Mikoliunas). But: 1-0 Rodrigues (88e) Cartons jaunes: V. Thill, Holtz, Barreiro, Rodrigues, Bohnert (Luxembourg), Girdvainis, Slivka, Breu, Golubickas, Cernych (Lituanie) Arbitre: M. Kruashvili (GEO) Spectateurs: 5.340

