Ce samedi, Bettembourg a été récompensé en Ligue 1 alors que Diekirch et le Fola accèdent à l'élite. Malgré sa victoire contre le club doyen, le Swift Hesperange manque les barrages.

Sport

Une victoire inutile pour les dames du Swift

Bettembourg qui a dominé les débats en Ligue 1 a été officiellement honoré par la FLF, samedi, après sa victoire sur Wincrange. Le Racing et Junglinster complètent le podium. En Ligue 2, Diekirch et le Fola sont promus, tandis que l’Entente Differdange/Luna est barragiste au détriment du Swift Hesperange grâce à une meilleure différence de buts.

13 Equipe Dames Swift Hesperange / Football Dames Ligue 2, Luxembourg / Journée 22 / Saison 2018-2019 / 25.05.2019 / Swift Hesperange vs Fola Esch / Stade Alphonse Theis, Hesperange / Photo : Michel Dell’Aiera

Par Gérôme Henrionnet



Avec 23 buts marqués en quatre matches, l’ultime journée de Ligue 1 a été prolifique. La palme revient au match entre le Racing et Larochette. 14 buts, dont treize pour le Racing, ont été inscrits au stade Hammerel (13-1).

Elodie Martins (5x), Julie Wojdyla (3x), Sara Courbin (2x), Andréa Burtin, Claudia Veloso et Sara Witz sont les buteuses du club de la capitale. Pour Serge Bix, l’entraîneur du Racing, l’efficacité offensive de son équipe s’explique par «une grande motivation à jouer la finale de la Coupe de Luxembourg samedi prochain».

Son adversaire, l’Entente Wormeldange/Munsbach/CSG n’est pas en reste. Il a facilement écarté Ell sur le score de 5-1, grâce à des réalisations de Sophie Maurer (12e), de Marta Estevez (21eet 75e), de Noémie Raths (35e) et d’Helen Heiser (69e) contre un but de Lisa Kneip pour Ell, les joueuses de Nicolas Bevilacqua se sentent elles aussi d’attaque à une semaine de la finale.

Bettembourg finit bien

Avant de recevoir le saladier qui récompense le titre de championnes du Luxembourg, les Bettembourgeoises, grâce à des réalisations de Sabrina Dukovski (6e), d’Anouchka Besch (23e, 42e et 45e), de Léa Pizzimenti (26e) et de Lucia Ruiz (84e) ont facilement remporté leur dernier match de la saison face à Wincrange.



Avec un but de Lynn Ruppert à la 39e, Junglinster, victorieux de Mamer, a assuré la troisième place au classement.

Niederkorn qui espérait finir sur le podium n’a pas réussi à doubler Junglinster sur le fil. Au contraire, dans un match plutôt fermé les dames du Progrès et l’Entente Itzig/CeBra n’ont pas pu se départager (1-1). Sania Amalou (80e) a répondu à Lisa Noesen (44e).

Les résultats

Niederkorn - E. Itzig 1-1

Bettembourg- Wincrange 6-0

Schifflange - E. Rosport 0-3

Junglinster - Mamer 1-0



E. Wormeldange - Ell 5- 1



Racing - Larochette 13-1

Réactions



Catarina Ribeiro (Hesperange): «Cela fait 20 ans que je joue au football et ce samedi soir c’était normalement mon dernier match. Avec une certaine émotion j’arrête de jouer, je dois laisser la place aux jeunes. Je suis heureuse d’arrêter ma carrière sur une victoire.»



Sylvie Wagner (Hesperange): «Je suis très contente et même si je n’ai pas beaucoup joué sur ce match j’ai quand même réussi à marquer. Nous avons gagné et ça fait vraiment du bien.»



Luzia Gomes Nunes (Fola): «En première période nous n’étions pas bien organisés. Nous étions en difficulté car certaines d’entre nous ne jouaient pas à leurs vrais postes. Les changements en deuxième mi-temps ont été bénéfiques, nous avons commencé à bien jouer et avons assez bien maîtrisé la rencontre malgré le résultat.»



Claudia De Jesus Tavares (Fola): «Même si je n’ai pas pu être présente toute la saison, je suis très heureuse et fière de faire partie de cette équipe. Ça fait deux saisons que nous essayons de remonter et maintenant que nous montons en Ligue 1 nous allons préparer au mieux la saison prochaine.»



Les Dames du Swift à la même enseigne que les hommes

Sur le podium durant une grande partie du championnat, le Swift Hesperange a une nouvelle fois échoué aux portes de la Ligue 1. Face au Fola, qui a gagné sa place parmi l’élite il y a déjà quelques semaines, les joueuses de Boris Cigale devaient attendre une contre-performance de Differdange à Junglinster ou marquer onze buts de plus pour espérer être barragistes.

Pour réaliser cette performance, le choix tactique des locales était assez basique. Laisser le ballon à l’adversaire, attendre dans son camp et dès la récupération de la balle profiter de la vitesse de Morgane Stibling et de Marine Schmitz pour placer des contres.



Cette tactique, même si elle n’est pas digne du Barça, a au moins le mérite d’être efficace. A la fin de la première période le score était de 3-1 pour les locales. Marine Schmitz avait ouvert le score dès la 10e minute. Cleunice Cardoso avait égalisé à la 17e avant que Maria Teixeira redonne l’avantage aux locales (20e).



Vanessa Muller a marqué le troisième but juste avant la pause (44e).

En seconde période même physionomie de match. Le Fola plus actif dominait largement et réduisait la marque fort logiquement, à la 55e minute, par l’intermédiaire de Rafaela Macieira. Les visiteuses continuaient à dominer et cherchaient à égaliser mais, sur un contre, Lena Bollendorff commettait une faute sur Marine Schmitz à trente mètres de son but plein axe.



Marge Stibling se chargeait de frapper le coup franc et logeait le ballon sous la transversale de Raquel De Melo (4-2, 78e). En toute fin de match Sylvie Wagner marquera le sixième but du Swift.



Malgré cette belle victoire, Hesperange ne sera pas barragiste car, dans le même temps, l’Entente Differdange/Luna a battu Junglinster sur le score de 2-1.



Comme les hommes, les Dames du Swift Hesperange ratent de peu l’accession à l’élite.

Les résultats

Bettembourg II - Diekirch 4-1



Junglinster II - E. Differdange 1-2



Vianden - E. Cebra II 2-0

E. Aspelt - Ell II 0-0



Swift - Fola 5-2

Bissen - E. Pratzerthal 0-3

Ligue 3: le FC Red Black Egalité 07 Pfaffenthal-Weimerskirch barragiste

Qui de Pfaffenthal-Weimerskirch ou de Diekirch II jouera le match de barrage contre l’ENT Aspelt/Remich/Bous? Voilà le seul intérêt de la dernière journée de Ligue 3.



Pour sortir vainqueurs de ce duel à distance, les partenaires de Carole Rosenfeld avaient besoin d’une victoire pour être assurées d’être barragistes. Mission accomplie pour les protégées de Christian Reimen, victoire 7-1 contre Ell III.

Les résultats

Ell III - Red Black Egalité 1-7



Diekirch II - Mertert-Wasserbillig 2-2



Merl - E. Hosingen 0-5

Larochette II - Bartrange 0-3



Rumelange - Wiltz 5-3



Fola II - E. Uelzechtdall 0-2

Titus Pétange - E. Käerjéng0-3