Victorieuses d'une sélection de Tanger jeudi (2-0), les Luxembourgeoises ont été sévèrement battues par le Maroc samedi (1-7).

Sport 2 min.

Une victoire et un revers au Maroc pour les filles de la FLF

Après une victoire face à une sélection de Tanger (2-0) - buts de Kimberley Dos Santos (75e) et Karen Marin (87e) - jeudi, les Luxembourgeoises ont subi une lourde défaite face au Maroc, samedi, au Grand Stade de Tanger (1-7), et ce malgré une seconde période étonnante.



Par Daniel Pechon

Sami Smaili, le nouveau coach de l'équipe nationale dames, avait choisi la destination du Maroc pour son premier casting, avec un premier regret, n'avoir pu emmener une sélection complète (six absentes).

Le test de samedi face à la sélection marocaine, qui sortait d'un stage intensif d'une semaine, s'annonçait plus coriace que le match de jeudi. Le début de rencontre des Luxembourgeoises était catastrophique face aux Lionnes de l'Atlas dans un match très médiatisé par la presse et la télévision marocaine. Dans cette ambiance, avec de nombreuses sollicitations et dans une enceinte internationale, les Luxembourgeoises ont perdu une partie de leur concentration en début de rencontre explique Smaili. Une entame gâchée par un arbitre qui indiquait deux fois aussi le point de penalty dans les huit premières minutes. Menée déjà 0-2, l'équipe nationale subissait un autre coup au moral, la sortie sur blessure de Karen Marin.

Déstabilisées, frustrées, les Luxembourgeoises restaient groggy et la marque montait à 6-0 à la pause. Le passage aux vestiaires réveillait pourtant des joueuses en plein cauchemar.

Selon le technicien national, la seconde période de l'équipe luxembourgeoise, plus collective et qui a pris le jeu à son compte, a été remarquable. Cathy Da Silva sauvait l'honneur (85e) et la défense plus costaude n'encaissait plus avant un septième but, le seul de la seconde période, dans les arrêts de jeu.

A la pause, dans les vestiaires, malgré la claque, Smaili avait choisi de remobiliser offensivement ses joueuses, plutôt que d'opter pour la tactique défensive et d'éviter le pire. «A la mi-temps, mon discours était de zapper l'arbitrage de leur tête et de revenir sur la pelouse comme si un nouveau match débutait». Face à un adversaire qui se projetait rapidement vers l'avant, la défense a trouvé enfin ses repères. La rencontre changeait de physionomie, entre deux formations qui faisaient tourner leur effectif.

«La majorité des six buts encaissés en première mi-temps ont été inscrits sur des phases arrêtées. On a peut-être manqué de fraîcheur physique, après un temps de récupération limité de 48 heures après le premier match. Point positif, l'équipe s'est remobilisée et a trouvé du caractère en seconde période. Puis, on était venu pour apprendre.»

«Nous avons joué face à une équipe composée de joueuses professionnelles, qui s'est entraînée deux fois par jour durant son stage de préparation entamé le 28 février dans un centre national de football de Maâmora, bien équipé», a commenté Nicolas Schockmel, le président de la Commission pour le développement du football féminin à la FLF.

Le onze de départ luxembourgeois: Catherine Keipes, Jessica Berscheid, Sadine Correia, Cathie Martins, Jessica Birkel, Tania Pedrosa, Laura Miller, Karen Marin, Gill De Bruyn, Lisa Noesen, Kimberley Dos Santos.

Entrées en cours de match: Maïté Machado, Lena Goedert, Cathy Da Silva, Emma Kremer, Marta Esteves, Oceane Gutenkauf, Lena Krier.