La sélection luxembourgeoise des U21 a terminé avec les qualifications de l’Euro de la plus belle des manières avec une victoire sur la Bulgarie (1-0). Tim Hall a inscrit le but de la victoire sur une passe décisive de Johansson. Le joueur du Bayern a conquis de nombreux adeptes ce mardi soir.

Une victoire et des promesses pour l'avenir

Par Thibaut Goetz

Le match

Un train de sénateur vous avez dit? C’est en tout cas un bon résumé des premières minutes de ce dernier match qualificatif, les deux équipes ont bien du mal à s’approcher des buts respectifs adverses. A signaler seulement un coup-franc bulgare que capte sans difficulté Roulez, qui a joué ce mardi soir son dernier match dans les cages des U21 (23e). Sur sa première occasion venue d’un corner, le Luxembourg ouvre le score! Le centre de Johansson au second poteau est parfait pour la tête de Hall qui place sa tête dans le petit filet opposé (1-0, 25e).

La première mi-temps est tranquille pour les Lionceaux, jamais véritablement inquiétés et qui se montrent une nouvelle fois dangereux sur corner grâce à Skenderovic (40e). Un premier acte intéressant ou le Luxembourg aura fait preuve de justesse technique et de discipline en défense, tout le contraire des Bulgares parfois très maladroits.

Après la reprise, la rencontre est un copié-collé du premier acte, les visiteurs tentent de revenir dans la partie mais les offensives des Vutov et cie demeurent relativement timides. Du côté luxembourgeois, les transitions offensives deviennent moins fluides qu’en première période. Les Bulgares dominent bel et bien territorialement ce second acte, mais le dernier geste manque à l’appel.

Ostrowski sur un contre bien exécuté est tout proche du 2-0 après un bon service de Held (75e). C’est l’occasion la plus dangereuse pour les locaux durant ce deuxième acte. Au final, c’est sur la plus petite des marges, comme à l’aller, que le Luxembourg termine cette rencontre et ses qualifications pour l'Euro. Une victoire qui fait du bien après la déroute au Monténégro et qui permet à Manuel Cardoni d’envisager un peu plus sereinement la prochaine campagne.

La note: 11/20. Aucun enjeu pour ces deux équipes qui se sont affrontés à Niederkorn. Cela s’est forcément ressenti sur le rythme des débats, assez pauvres en termes d’occasions.

Le fait du match



Un léger problème d’hymne. Traditionnel moment fort lors des rencontres de sélection, les hymnes nationaux ont été quelque peu perturbés, et c’est l’hymne biélorusse qui a été joué en lieu et place de l’hymne bulgare… Finalement tout est rentré dans l’ordre et les Bulgares ont pu entendre leur «Mila Rodino», le speaker du stade Jos-Haupert ayant vite été informé de cette confusion.

L'homme du match

Ryan Johansson. Techniquement et physiquement, le joueur du Bayern est au-dessus du lot malgré ses (seulement) 17 printemps. Une passe décisive pour le but victorieux luxembourgeois et une prestation digne d’un futur cadre de la sélection U21.



Malgré ses 17 ans, Ryan Johansson a démontré toutes ses qualités face aux Bulgares. Photo: Yann Hellers

Ils ont dit



Manou Cardoni (coach des U21): « Naturellement ça fait plaisir de gagner. Au Monténégro, on n'a pas été bon et j’ai peut-être commis des erreurs d’appréciation. Dans la possession, on peut faire mieux mais le résultat est primordial. On bat le record avec 7 points au lieu de 6, et surtout avec des éléments qui pourraient encore jouer en U19 ou U17. On fait avec ce qu’on a et cela a payé aujourd’hui avec des coups de pieds arrêtés qu’on avait bien travaillés à l’entraînement.»

Edvin Muratovic: «Le record est tombé, c’est l’essentiel. Pour mon carton rouge, c’est sévère je regarde ailleurs et je fais tomber le Bulgare...»

Couto Pinto: «Cela fait plaisir. C'était un match compliqué et on a su gérer le résultat et les trois points. On a bien défendu c’est un adversaire qui nous réussit.»

Luxembourg U21 – Bulgarie U21 1-0

Stade Jos Haupert, pelouse en bon état, arbitrage de M.Walsh assisté de MM.Mulvanny et Carr (ECO). 385 spectateurs payants. Mi-temps: 1-0.

Le but: 1-0 (Hall, 25e)

Corners: 4 (3+1) pour le Luxembourg, 4 (3+1) pour la Bulgarie.

Cartons jaunes: Skenderovic (28e), Prudhomme (55e) Ewert (63e), Muratovic (79e), Roulez (90e, gain de temps) au Luxembourg, Yordanov (28e), P.Hristov (29e), Kerchev (40e, faute sur Johansson), A. Hristov (67e, obstruction sur Muratovic) à la Bulgarie.

Carton jaune/rouge: Muratovic (81e, bousculade sur Kerchev).

LUXEMBOURG (4-2-3-1) : Roulez ; Ewert (cap.), Skenderovic, Hall, Held ; Ostrowski, Duriatti; Prudhomme (71e, Schaus) Johansson (84e, Olesen), Couto Pinto (87e, Nsidjine); Muratovic.

Joueurs non-utilisés: Sacras, Machado, Simon, Avdusinovic.

Sélectionneur: Manuel Cardoni

BULGARIE (4-3-3): Naumov ; Atanasov, A. Hristov, P. Hristov, Kerchev; Yusein, Vutov (cap.) (80e, Kostadinov) Karabelyov; Yomov (46e, Krastev), Yordanov, Stoev (68e, Milev).

Joueurs non-utilisés: Lyaskov, Georgiev, Kotev.

Sélectionneur: Antoni Zdravkov

Tim Hall et Edvin Muratovic à la fête. Le Luxembourg a battu la Bulgarie 1-0. Photo: Yann Hellers

Le point du groupe 9

Monténégro - Kazakshtan 5-1



France - Slovénie 1-1



Luxembourg - Bulgarie 1-0



Le classement

1. France 28 points

2. Slovénie 16

3. Bulgarie 10

4. Monténégro 11

5. Kazakhstan 10

6. Luxembourg 7