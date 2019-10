Le footballeur suédois Ibrahimovic a désormais un monument de bronze à son effigie, inauguré ce mardi à Malmö, la ville qui l'a vu naître et où il a chaussé ses premiers crampons.

Une statue aux dimensions zlatanesques

D'une hauteur de 2,7 mètres pour 500 kilos, la statue de bronze posée sur un socle de huit tonnes représente Zlatan Ibrahimovic tel qu'en lui-même, les bras levés en croix, le regard fixe et sévère.

Inaugurée ce mardi à Malmö, sa ville de naissance, à l’initiative de la fédération suédoise de football (SvFF), elle est «une représentation éternelle du plus grand footballeur suédois et d'un des plus grands dans le monde de tous les temps», a déclaré le secrétaire général de la SvFF, Hakan Sjöstrand.

En fait, Zlatan n'est pas le premier sportif à avoir sa statue. Le buste de Cristiano Ronaldo, dressé devant l'aéroport de Madère en mars 2017, avait fait couler beaucoup d'encre en raison de sa ressemblance douteuse avec CR7.