Le club de Dudelange a communiqué ce dimanche le programme à suivre pour obtenir des tickets pour les trois rencontres de la phase de poules de l'Europa League que le F91 disputera au stade Josy Barthel.

Une seule adresse pour suivre le F91 en Europa League: tickets@f91.lu

Des abonnements à 125, 75 et 50 euros

Pour cette première campagne du club de la Forge du Sud à ce niveau, le Conseil d'administration a décidé de vendre les tickets pour ces trois matchs en tant qu’abonnement (incluant les trois matchs listés) pour les prix suivants:

Tribunes couvertes: 125 EUR • Tribunes de face: 75 EUR • Tribunes de côté: 50 EUR

Le F91 précise encore qu’il n’y aura pas de prévente pour des tickets individuels, et que ces tickets individuels ne seront vendus en caisse du soir seulement si tous les abonnements ne seront pas tous vendus en prévente.

Le communiqué du club précise encore que chaque personne a le droit de commander un maximum de 6 tickets par commande, en adressant un mail à l’adresse tickets@f91.lu et en mentionnant son nom et son prénom ainsi que la quantité de tickets et la catégorie désirée. Vu le nombre limité de places disponibles dans les trois différentes catégories, la commande sera considérée comme valable pour la catégorie inférieure si toutes les places de la catégorie désirée ont été vendues.

Par exemple, si vous commandez des tickets pour la catégorie «tribunes de face» et que toutes les places de cette catégorie ont déjà été vendues, vous auriez la même quantité de tickets pour la catégorie «tribunes de côté». Les attributions des catégories seront exclusivement faites sur le principe «first come, first served» en considérant la date de réception du Mail de commande.



Le délai pour la commande des abonnements via l’adresse mail tickets@f91.lu est le vendredi 7 septembre 2018 à 24h. Après cette date, aucune commande ne pourra plus être considérée.

Après la commande, plusieurs options sont possibles pour la collecte des tickets au bureau du club: 23 place de l’Hôtel de Ville; L-3950 Dudelange.

Mardi, 11 septembre 2018 entre 10h et 12h ainsi qu’entre 14h et 20h

Mercredi, 12 septembre 2018 entre 10h et 12h ainsi qu’entre 14h et 20h

Jeudi, 13 septembre 2018 entre 10h et 12h ainsi qu’entre 14h et 20h

Les personnes détentrices devront impérativement récupérer leur billet à cette période. Si ce n'est pas le cas, la commande sera obsolète et n’aura plus de validité. La vente des tickets est gérée exclusivement par le club F91. A noter encore qu’aucune vente ne sera faite via des sites tiers. En plus, aucune commande faite via d’autres canaux que l’adresse mail tickets@f91.lu ne sera valable.

Enfin par le biais de ce communiqué, le club a tenu à remercier pour toutes les personnes qui ont envoyé des messages de félicitation après la qualification de l'équipe pour la phase de groupe de l’UEFA Europa League.



Les dates des rencontres à domicile

F91 - AC Milan le jeudi 20 septembre 2018 à 21h

F91 - Olympiakos le jeudi 25 octobre 2018 à 18h55

F91 - Betis Séville le jeudi 13 décembre 2018 à 21h