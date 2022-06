Les Lions Rouges s’attaquent à leur Everest en Ligue des Nations. La Turquie fait figure d’épouvantail mais pas question d’avoir peur!

Une sélection sans complexe face à l'ogre turc

L'Orient-Express est lancé à vive allure et rien ne semble en mesure de l'arrêter. C'est l’impression que donne cette sélection turque mise sur orbite par deux victoires nettes dans ce Groupe 1 du troisième échelon de la Ligue des Nations. Avec 10 buts inscrits pour aucun encaissé, elle a pris la tête de son groupe, talonnée par le Luxembourg qui compte le même nombre de points mais qui a marqué sept buts de moins contre les deux mêmes adversaires.



Le Luxembourg s'en contentera Six points sur six pour la sélection de Luc Holtz qui a terrassé les îles Féroé grâce à un but de Gerson Rodrigues sur penalty ce mardi soir.

Au regard du casting de cette Ligue C qui regroupe 12 équipes, on se demande d'ailleurs ce que la Turquie fait là. Puis on se rappelle les égarements qui ont parfois coûté cher à ce grand pays. Les stars ont à chaque fois accompagné les générations qui se succèdent depuis 40 ans mais l'excès d'individualisme a souvent été montré du doigt dans cette nation où le football est considéré comme une religion.

«La Turquie favorite»

Gerson Rodrigues pourrait en parler, lui qui a porté les couleurs d'Ankaragücü puis d’Eyüpspor. Luc Holtz se fait le porte-parole du groupe. «La Turquie sera clairement favorite. Il y a une différence de niveau entre eux et nous. L'équipe est constituée d'excellentes individualités, mais tout le monde se met au service du collectif.» C'est probablement l'un des mérites de Stefan Kuntz qui a repris la sélection en 2021. L'icône de Kaiserslautern avait connu un bref passage en tant que joueur au Besiktas au cœur des années 90.

L'objectif est clair pour les Turcs. Rapidement remonter dans le Groupe B. Pour le Luxembourg, l'idée de départ était d'éviter la dernière place et donc, la chute dans le Groupe D. Et Luc Holtz met tout le monde en garde. «Ça peut aller très vite. Nous prenons match après match et on fera les comptes après.»

Un passeport pour le Championnat d'Europe

Car si la Ligue des Nations en tant que telle occupe les esprits actuellement, elle continue d'être un passeport pour le Championnat d'Europe. Le prochain aura lieu en 2024 en Allemagne. La compétition qui occupe actuellement les Lions Rouges octroiera quatre places pour ce rendez-vous chez nos voisins, dont une place à pourvoir dans le Groupe C, celui du Luxembourg. «On n'en parle pas du tout», a coupé court Luc Holtz.

Il est encore un peu tôt pour spéculer. Les six points pris en Lituanie et aux îles Féroé laissent toutefois à penser que la deuxième place de cette poule n’est pas une chimère. Et pourquoi pas la première puisqu’il est permis de rêver.

A guichets fermés

On y verra déjà plus clair ce samedi soir quand les spectateurs attendus très nombreux prendront connaissance de l'issue de la rencontre. Le Luxembourg n'a rien à perdre et se présente avec toutes ces forces vives à l'exception d’Edvin Muratovic touché à un pied. On imagine que l'ossature qui a donné satisfaction à Luc Holtz ces derniers jours sera reconduite à l'identique. A moins qu'une option légèrement plus défensive soit privilégiée et qu'un garçon comme Yvandro Borges dont on a pu apprécier le culot, souffle en début de match.

Derrière cet enjeu de la première place, plusieurs joueurs espèrent briller une fois encore pour apparaître plus clairement sur les radars européens à un moment où leur avenir s'écrit en pointillé. On pense à Dirk Carlson, à Gerson Rodrigues, à Sébastien et à Vincent Thill en quête de nouveaux défis pour la saison à venir.

La volonté de s'illustrer devra toutefois s'effacer devant la performance collective. C'est le seul moyen de faire dérailler cet Orient-Express qui renvoie peu de signaux de détresse. Premiers éléments de réponse ce samedi à partir de 20h45 dans un Stade du Luxembourg qui affiche complet.

