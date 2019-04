L'édition 2019 du Tour de Luxembourg commence à prendre forme. Les organisateurs ont annoncé la liste des équipes qui composeront le peloton, on y retrouvera notamment une sélection nationale au côté de Leopard et Differdange. Dix-sept équipes sont attendues au départ de l'épreuve.

Une sélection nationale au départ du SkodaTour

La 79e édition du SkodaTour se déroulera du 5 au 9 juin et si la composition du prologue n'est pas encore connue, on connaît la liste des équipes attendues au départ. Comme l'année dernière, la course se disputera sans aucune formation WorldTour, il est vrai qu'à cette période de l'année, le SkodaTDL doit cohabiter avec le Dauphiné, les Boucles de la Mayenne, le Tour de Serbie ou encore les Hammer Series.



Avec la réduction du nombre de coureurs sur les courses d'un jour et les épreuves par étapes, les équipes ont singulièrement revu leur stratégie et leur programme de course. «Il y a eu une réduction dans les effectifs, les équipes doivent faire des choix dans leur programme. Par exemple, si la formation CCC s'était présentée au départ, elle n'aurait pu aligner que trois coureurs», explique Andy Schleck, le président de l'association.

On retrouvera donc un large contingent d'équipes évoluant à l'échelon Continental Pro comme les Direct Energie, Cofidis, Wanty, Roompot, Sport Vlaanderern ou encore Wallonie-Bruxelles (Tom Wirtgen) habituées ces dernières saisons à se produire sur le sol luxembourgeois.



Par contre, il s'agira d'une première pour les Danois de Riwal Readynez, les Italiens de Bardiani, les Portugais de Porto, les Américains de Rally UHC du vétéran canadien Sven Tuft (41 ans) ainsi que les Belges de Corendon de Mahieu Van der Poel.

Mais ce qui interpelle à la lecture des invitations, c'est la présence d'une équipe aux couleurs de la FSCL. Les noms qui s'aligneront sous le maillot du Luxembourg ne sont pas encore connus mais pourquoi ne pas imaginer une équipe composée de garçons comme Alex Kirsch, Ben Gastauer ou encore Kevin Geniets, les formations Trek, Ag2r ou encore Groupama étant absentes.



Pour compléter le peloton, trois équipes continentales ont été invitées: il s'agit des mêmes que l'an dernier avec les deux équipes luxembourgeoises Leopard et Differdange ainsi que les Allemands de Lotto-Kern Haus.



Un prologue sans le Breedewee



Au niveau du parcours, la course débutera, comme depuis 2006, par le traditionnel prologue au coeur de la capitale mais le circuit proposé aux coureurs sera différent. A cause des nombreux chantiers, le Breedewee ne figure pas sur le roadbook, les coureurs prendront la rue Sosthène Weis jusqu'à la montée de Clausen avant de rejoindre le Knuedler, site d'arrivée de la soirée.



Comme il y a deux ans, la 1re étape s'élancera depuis Luxembourg et rejoindra Bascharage avec un détour par Wiltz et l'Ouest du pays. A noter que le peloton devra se farcir un circuit local à trois reprises. Le final de la 2e étape ne se disputera pas à Walferdange comme en 2013, 2015 et 2017 mais à Rosport.



Il y a un an, la commune rosportoise devait accueillir le départ de la 2e étape mais de violentes inondations et des pluies diluviennes avaient frappé la région du Mullerthal, ce qui avait obligé les organisateurs à délocaliser le départ vers Junglinster. Andy Schleck et son équipe ont répondu aux attentes de la commune, désireuse d'accueillir à nouveau l'événement. Le départ de ce troisième jour de course se fera à Steinfort.



L'étape reine de l'épreuve aura lieu le samedi. Si l'arrivée est programmée sur les hauteurs de Diekirch, au Härebierg où le Français Anthony Perez s’était imposé en 2017. Pour des raisons de sécurité, le circuit local sera légèrement modifié et rallongé de trois kilomètres. Par contre le départ de cette 3e étape aura lieu à Mondorf, la patrie des frères Schleck, avant d'emprunter la direction d'Oetrange, Schuttrange, Junglinster, Reisdorf ou encore Vianden.

Enfin pour la 4e étape, aucun changement n'est prévu. Le départ de l'ultime journée se fera à Mersch et les coureurs rejoindront Luxembourg avec une arrivée au Pabeierbierg. Ici aussi, le circuit final sera rallongé, histoire d'éviter le chaos lors de l'arrivée du peloton.



Les équipes

Continentales Pro: Bardiani (ITA), Corendon (BEL), Cofidis (FRA), Delko Marseille (FRA), Direct Energie (FRA), Euskadi (ESP), Rally UHC (USA), Roompot (NED), Riwal Readynez (DEN), Sport Vlaanderern (BEL), W52/FC Porto (POR), Wanty (BEL), Wallonie-Bruxelles (BEL)

Continentales: Leopard (LUX), Differdange (LUX), Lotto-Kern Haus (GER)

Equipe nationale: Luxembourg

Maurits Lammertink, vainqueur en 2016, est attendu au départ. Photo: Serge Waldbillig

Les étapes



Mercredi 5 juin: prologue à Luxembourg



Jeudi 6 juin: Luxembourg - Bascharage



Vendredi 7 juin: Steinfort - Rosport



Samedi 8 juin: Mondorf - Diekirch



Dimanche 9 juin: Mersch - Luxembourg

Les derniers vainqueurs de l'épreuve

2018: Andrea Pasqualon (ITA/Wanty)



2017: Greg Van Avermaet (BEN/BMC)



2016: Maurits Lammertink (NED/Roompot)



2015: Linus Gerdemann (GER/Cult Energy)

2014: Mati Breschel (DEN/Tinkoff)