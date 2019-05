Il y aura du sang neuf dans le groupe retenu par Luc Holtz pour les trois rencontres que l'équipe nationale s'apprête à livrer durant le mois de juin.

Sport 3 min.

Une sélection avec Duarte, Korac et Selimovic

Eddy RENAULD Mario Mutsch sera mis à l'honneur lors de la réception de Madagascar

Il y aura du sang neuf dans le groupe retenu par Luc Holtz pour les trois rencontres que l'équipe nationale s'apprête à livrer durant le mois de juin.

Le décompte avant les déplacements en Lituanie (7 juin) et l'Ukraine (10 juin) est lancé. Ce vendredi au siège fédéral, Luc Holtz a dévoilé le groupe qui est amené à disputer les 3e et 4e journées des qualifications de l'Euro 2020.



Pour mener à bien sa mission, le coach fédéral a misé sur la stabilité de son groupe mais il a décidé d'intégrer des jeunes comme le joueur des U19 de Nuremberg Seid Korac ou encore le Messin Clayton Duarte. «Ce sont deux garçons qui signent de bonnes prestations avec leur club, on se doit de préparer le renouveau de la sélection. Seid est un défenseur de qualité et Clayton peut évoluer sur les côtés, ce sont deux profils intéressants», commente Holtz.

Quant à Vahid Selimovic, il va donc effectuer ses grands débuts sous le maillot du Club Luxembourg. L'ancien Messin avait été retenu pour les deux premières journées de ces éliminatoires en mars mais, victime d'une blessure musculaire, il avait dû renoncer.



A noter également la présence dans le groupe de Kevin Holtz, le fils du sélectionneur. «Je m'attendais à cette remarque, je suis doublement concerné par sa présence: en tant que père et entraîneur. Kevin a signé une excellente saison dans une équipe qui joue le maintien en inscrivant dix buts, ce sont de bonnes statistiques.»



Florian Bohnert et Maurice Deville n'ont pas été retenus pour ces rencontres. «Maurice va devoir subir une opération à la main après la dernière journée de championnat alors que Florian doit passer son bac, sa présence aux examens est obligatoire.»

Au niveau des retours, on épinglera ceux de Marvin Martins et de Chris Philipps. Le joueur du Legia, qui a peu joué cette saison et s'est fait opérer il y a quelques semaines, revient petit à petit dans le coup. «Il est apte et est parfaitement remis de ses ennuis de santé. Il faudra voir combien de temps il va tenir c'est pour cela que la préparation sera très importante. On prendra une décision à son sujet en temps voulu.» Une approche qui sera identique pour Aurélien Joachim qui a repris le chemin de l'entraînement avec Virton mais n'est pas encore apte pour débuter un match.



C'est aussi pour cette raison que le responsable du Club Luxembourg a convoqué 28 éléments car certains joueurs comme Maxime Chanot, Lars Gerson, Olivier Thill, Christopher Martins et Gerson Rodrigues seront absents pour le premier rendez-vous. Il y a donc encore beaucoup d'interrogations avant ce double déplacement mais seule certitude, seulement 23 joueurs seront du voyage.



En guise de préparation aux deux déplacements en Lituanie et en Ukraine, le Luxembourg accueillera Madagascar, qui disputera la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Egypte, le dimanche 2 juin. Une rencontre qui sera l'occasion de mettre à l'honneur Marion Mutsch qui fêtera à cette occasion sa 101e sélection sous le maillot de l'équipe nationale. «Mario jouera au cours de ce match, reste à savoir si ce sera en début de match ou en fin de match...», conclut le sélectionneur national.

Le cadre



Gardiens: Anthony Moris (Virton/BEL), Ralph Schon (Strassen), Tim Kips (1.FC Magdebourg U19/ALL).

Défenseurs: Dirk Carlson (Grasshopper Zurich II/SUI), Maxime Chanot (New York City/USA), Lars Gerson (Norrköping/SUE), Laurent Jans (Metz/FRA), Enes Mahmutovic (Middlesbrough/GBR), Kevin Malget (Dudelange), Mathias Jänisch (FC Differdange 03), Vahid Selimovic (Apollon Limassol/CHY), Seid Korac (Nuremberg/ALL), Marvin Martins (Progrès).

Milieux de terrain: Leandro Barreiro (Mayence/ALL), Christopher Martins (Troyes/FRA), Danel Sinani (Dudelange), Olivier Thill (Oufa/RUS), Vincent Thill (Pau/FRA), Chris Philipps (Legia/POL), Mario Mutsch (Progrès), Clayton Duarte (Metz/FRA).



Attaquants: Stefano Bensi (Fola), Daniel Da Mota (Racing), Gerson Rodrigues (Jubilo Iwata/JAP), Dave Turpel (Dudelange), Aurélien Joachim (Virton/BEL), Kevin Holtz (Etzella).