Le conseil d'administration de la FLF a tranché ce mardi: le titre de champion du Luxembourg 2019-2020 ne sera pas attribué, ni chez les hommes, ni chez les dames. De plus, aucune équipe ne sera rétrogradée cet été de BGL Ligue en Promotion d'Honneur.

Sport 2 min.

Une saison de BGL Ligue sans champion

Le conseil d'administration de la FLF a tranché ce mardi: le titre de champion du Luxembourg 2019-2020 ne sera pas attribué, ni chez les hommes, ni chez les dames. De plus, aucune équipe ne sera rétrogradée cet été de BGL Ligue en Promotion d'Honneur.

(JFC, avec jot) - Le palmarès de la BGL Ligue 2019-2020 restera à jamais vierge. En raison de la crise du coronavirus, le conseil d'administration de la Fédération de football a en effet décidé de ne pas attribuer le titre de champion au terme de l'actuelle saison. En outre, il n'y aura aucune équipe reléguée en Promotion d'Honneur, si bien que la compétition 2020-2021 de l'élite du football luxembourgeois regroupera 16 équipes au lieu des 14 traditionnellement.

Le Fola Esch, leader du classement avec deux points d'avance sur le Progrès après 17 journées au moment de l'arrêt de la compétition le 12 mars, devra reporter à plus tard ses espoirs de huitième titre, cinq ans après sa dernière conquête. Faute de titre, le club doyen devrait toutefois entériner sa participation aux prochains tours préliminaires de la Ligue des champions. Ainsi en a décidé la FLF, dans l'attente toutefois de la confirmation définitive de l'UEFA. Dans la même logique, le Progrès (deuxième au moment de l'arrêt du championnat), Differdange 03 (troisième) et l'Union Titus Pétange (quatrième) devraient quant à eux prendre part à la prochaine Europa League sur demande de la FLF à l'UEFA.

La FLF a pris une décision identique en ce qui concerne les championnats 2019-2020 de Ligue 1 Dames et de Division 1 de futsal. Au grand dam du Racing FCUL et du FC Differdange 03, respectivement leaders chez les dames et en futsal au moment de l'arrêt des compétitions.

Pour rappel, la FLF avait décrété la semaine dernière l'arrêt définitif de tous les championnats seniors de divisions inférieures (de la PH à la D3) en figeant les classements tels qu'établis au moment de l'arrêt des compétitions. Ainsi, les montants et descendants sont ceux qui occupent ces places en l'état actuel de la hiérarchie. C'est ainsi que le FC Wiltz et le Swift Hesperange ont décroché prématurément leur billet pour l'élite la saison prochaine.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.