La Luxembourg Armwrestling Federation (LAF) a organisé ce samedi à Sandweiler une compétition internationale de bras de fer, l'occasion d'en savoir plus sur cette discipline.

Une première pour le bras de fer au Luxembourg

Plus de dix pays étaient représentés pour cette première au pays.

(ER). - La Luxembourg Armwrestling Federation (LAF) a organisé ce samedi à Sandweiler une compétition internationale, l'occasion d'en savoir plus sur cette discipline.



Première particularité des épreuves de bras de fer, les athlètes sont répartis en fonction de leur catégorie de poids mais on distingue également les droitiers et les gauchers. Pour l'occasion, les organisateurs du gala ont mis en place une catégorie seniors open.



Au niveau du règlement, les arbitres doivent, à chaque fois, contrôler la position des mains. Les doigts, les poignets sont étudiés de près ainsi que les coudes qui doivent obligatoirement coller à la table. A la moindre erreur, comme par exemple un doigt qui n'est pas bien positionné, l'arbitre ne donne pas le retard et si après 30", le départ du combat n'a pas été donné, une pénalité est adressé à l'athlète qui commet la faute.



A noter encore que si lors du premier essai, les mains des compétiteurs glissent, les arbitres les attachent pour éviter que cette mésaventure se produise à nouveau,



Pour en revenir à la compétition du week-end, on retrouvait deux catégories pour les gauchers (-90kg et +90kg) et cinq pour les droitiers (-70kg -78kg -86kg -95kg +95kg) sans oublier la catégorie open.



16 Le bras de fer, subtil mélange de force et de technique. Photo: Manu Da Luz

Le bras de fer, subtil mélange de force et de technique. Exercices d'échauffement avant l'entrée en lice. L'Ukrainien Adrien Mutelica L'arbitre très attentif avant le début du combat. Les arbitres de la compétition Les médailles réservées aux trois premiers de chaque catégorie.

Les podiums



Droitiers 70kg: 1. Pripon Bogdan (ROU) 25 points; 2. Steven Salvioli (ITA) 17; 3. Adrian Stinca (FRA) 9.

Droitiers 78kg: 1. Adrian Vadim (FRA) 25 points; 2. Steven Salvioli (ITA) 17; 3. Guillaume Pier (LUX) 9.



Droitiers 86kg: 1. Mutelica Adrian (UKR) 25 points; 2. Lorenzo Carabelli (ITA) 17; 3. Maxim Robert (ROU) 9.

Droitiers 95kg: 1. Marius Jurovski (ROU) 25 points; 2. Pavel Sumiak (BLR) 17; 3. Stefano Seiti (ITA) 9.



Droitiers +95kg: 1. Erik Kurvinik (NED) 25 points; 2. Andrei Lupsa (ROU) 17; 3. Thomas Garnier (FRA) 9.

Open Seniors Droitiers: 1. Marius Jurovski (ROU) 25 points; 2. Erik Kurvinik (NED) 17; 3. Adrian Mutelica (ROU) 9.