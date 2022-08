L’aventure européenne se poursuit en Europa League pour le F91 qui défie le club suédois de Malmö au troisième tour.

Une première occasion de rebondir pour Dudelange

Christophe NADIN L’aventure européenne se poursuit en Europa League pour le F91 qui défie le club suédois de Malmö au troisième tour.

Le Luxembourg et la Suède vont renouer leur relation européenne cinq ans après leur dernière rencontre. Une éternité. Presque une anomalie. Les Scandinaves sont en effet les partenaires privilégiés des équipes grand-ducales sur la scène continentale depuis des décennies. Trente-et-un matches au total, mais pas de trace du Malmö FF, le club le plus titré du pays et le seul des nations nordiques à avoir disputé une finale de Coupe des clubs champions. C’était en 1979. Nottingham Forest l’avait emporté.



A Dudelange, la révolution attendra Pas question de rebattre les cartes maintenant pour Carlos Fangueiro à l’heure d’affronter Malmö en Europa League.

Il s’agira aussi d’une première pour Dudelange face à un club suédois. Le F91 n’en fait pas un casse-tête façon meubles en kit à monter. Il poursuit sa saison européenne avec un parachute à ouvrir en cas de nouvelle culbute. Celui de la Conference League.

Une façon comme une autre d’enlever une pression qui aurait pu s’installer au fil des rencontres. L’élimination au deuxième tour de la Ligue des champions face aux Arméniens du Pyunik Erevan a mis un frein aux rêves les plus fous du champion en titre. Au jackpot qui va avec aussi et que l’on pouvait estimer à 3 millions d’euros à la grosse louche. Peut-être que cette gifle aura des vertus bienfaitrices. Elle a ramené les deux pieds sur terre à un groupe sans doute trop confiant à l’heure du match retour.

La curiosité Joao Magno

On repart donc à zéro. Ou presque. L’Europa League, la petite sœur de la Ligue des champions, n’était plus destinée aux clubs luxembourgeois depuis l’apparition de la Conference League. Elle va pourtant servir de transit au champion grand-ducal qui vient de voir son attaquant Nader Hassan retourner au Portugal. Il s’est engagé avec Alverca. Le chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens a permis au F91 de recruter Joao Magno, un attaquant de 1,95 m passé subrepticement par Paços de Ferreira mais qui s’est épanoui en D3 portugaise la saison dernière à Canelas 1910 avec qui il a inscrit 11 buts en 27 matches.

L’audace pour faire vivre un lourd héritage Le champion en titre dudelangeois poursuit sa mue et compte sur les jeunes pour réinventer son modèle économique.

Un renfort qui n’est pas du luxe au regard des possibilités qui s’offrent à Carlos Fangueiro en attaque. Samir Hadji devenait la seule vraie référence avant la venue du grand gaillard que l’entraîneur décrit comme «rapide, capable de garder le ballon et bon de la tête». Curiosité de ce déplacement dans le sud de la Suède, la titularisation de Magno sera probablement la seule variante qu’apportera l’entraîneur portugais de Dudelange. Il ne tient pas rigueur à ses défenseurs coupables d’erreurs individuelles contre le Pyunik et leur renouvellera sa confiance.

Il faudra être solide en Scanie pour préserver les chances d’atteindre le play-off d’Europa League où les Turcs de Sivasspor se dresseront sur la route des vainqueurs. A défaut, la Conference League offrira une nouvelle occasion de briller au vaincu qui affrontera les Polonais de Lech Poznan ou les Islandais du Vikingur Reykjavik. Premiers éléments de réponse ce jeudi soir à partir de 19h.

