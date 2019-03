Mis au tapis en quatre minutes par deux buts irlandais, les Espoirs de Manu Cardoni se sont finalement inclinés 0-3 ce dimanche à Dublin pour leur entrée en matière dans les qualifications de l'Euro 2021. Rendez-vous en septembre pour la suite.

Une première marche irlandaise un peu trop haute

Mis au tapis en quatre minutes par deux buts irlandais, les Espoirs de Manu Cardoni se sont finalement inclinés 0-3 ce dimanche à Dublin pour leur entrée en matière dans les qualifications de l'Euro 2021. Rendez-vous en septembre pour la suite.

Les Espoirs luxembourgeois sont tombés sur un premier os dans leur nouvelle campagne.

Si l'Italie et la Suède se présentent comme des épouvantails, l'Irlande n'est pas mal dans le genre non plus.

Les Insulaires ont fait plier les Lionceaux après la demi-heure avec, coup sur coup, des buts de Idah (34e) et Farrugia (38e). Idah s'offrant un doublé à la 68e pour sceller cette première sortie de l'année.

Manu Cardoni analysait ce premier revers. «On a été dominés en début de match mais l'adversaire ne s'est pas créé d'occasions. On encaisse le premier but après un corner et le deuxième tombe alors qu'on essayait de produire du jeu. L'apprentissage continue.»

Irlande - Luxembourg 3-0

Tallaght Stadium de Dublin.



Arbitrage de M. Timotheos Christofi. Mi-temps: 2-0.

Evolution du score: 1-0 Idah (34e), 2-0 Farrugia (38e), 3-0 Idah (68e).

Corners: 3 (3+0) pour l'Irlande; aucun pour le Luxembourg.

Cartons jaunes: Masterson (45e), O'Shea (55e) pour l'Irlande; D'Anzico (63e) pour le Luxembourg.

IRLANDE : Kelleher; L. O'Connor, Masterson, O'Shea, Leahy; Molumby (cap.) (78e Lennon), Coventry, Farrugia (90+2 Drinan); Elbouzedi (90+1 M. O'Connor), Idah (90+1 Kavanagh), Ronan (86e Mandroiu).





: Kelleher; L. O'Connor, Masterson, O'Shea, Leahy; Molumby (cap.) (78e Lennon), Coventry, Farrugia (90+2 Drinan); Elbouzedi (90+1 M. O'Connor), Idah (90+1 Kavanagh), Ronan (86e Mandroiu). LUXEMBOURG: Ottelé; Brandenburger, Simon, D'Anzico, Held; Duarte, Duriatti (cap.) (87e Kuete), Ostrowski, Advusinovic (61e Schaus); Prudhomme, Olesen (68e Tinelli).

Groupe 1

Irlande - Luxembourg 3-0

La suite du programme des Espoirs

Le 6 septembre 2019: Islande - Luxembourg

Le 10 septembre 2019: Italie - Luxembourg

Le 11 octobre 2019: Arménie - Luxembourg

Le 15 octobre 2019: Luxembourg - Suède

Le 26 mars 2020: Luxembourg - Italie

Le 31 mars 2020: Luxembourg - Islande

Le 8 septembre 2020: Luxembourg - Arménie

Le 9 octobre: Suède - Luxembourg

Le 13 octobre: Luxembourg Islande