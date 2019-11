Le compte à rebours a commencé. Dudelange, qui reçoit Nicosie, jeudi, doit présenter ce mardi la nouvelle pelouse du stade Josy-Barthel au délégué de l'UEFA. Les travaux ont pris du retard, mais tout doit être mis en œuvre pour respecter l'ultimatum.

Sport 12 3 min.

Une pelouse neuve d'ici mardi sous peine de forfait

Didier HIEGEL Le compte à rebours a commencé. Dudelange, qui reçoit Nicosie, jeudi, doit présenter ce mardi la nouvelle pelouse du stade Josy-Barthel au délégué de l'UEFA. Les travaux ont pris du retard, mais tout doit être mis en œuvre pour respecter l'ultimatum.

Un terrain flambant neuf au stade Josy-Barthel, ou un forfait. Les Dudelangeois n'ont pas eu le choix contrairement à l'équipe nationale qui avait pu jouer contre le Portugal, le 17 novembre, sur une pelouse très abîmée. Et à cette occasion, l'équipe de jardiniers avait dû réaliser des prouesses à la mi-temps.

Une solide équipe de jardinier profite du repos pour refaire une beauté à la pelouse du Josy-Barthel, qui a beaucoup souffert lors des 45 premières minutes de Luxembourg - Pirtugal. #LuxPor pic.twitter.com/lw6TOhoB5n — Luxemburger Wort FR (@Wort_FR) November 17, 2019

Mais, à la suite du véto de l'UEFA, les dirigeants du F91, faute de solution de repli, à Differdange ou à l'étranger, se sont résolus à changer l'intégralité de la surface de jeu de la route d'Arlon avant la réception, jeudi, de l'APOEL Nicosie. La nouvelle pelouse devra être opérationnelle lors de l'inspection de ce mardi.

Débutée samedi par les services de la Ville, la réfection du terrain devait se poursuivre ce dimanche. Mais si les rouleaux de gazon sont bien arrivés en provenance des Pays-Bas, le placage ne sera effectué que ce lundi.

8 Les travaux de préparation du terrain du stade Josy-Barthel samedi. Photo: Anouk Antony

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Les travaux de préparation du terrain du stade Josy-Barthel samedi. Photo: Anouk Antony Les travaux de préparation du terrain du stade Josy-Barthel samedi. Photo: Anouk Antony Les travaux de préparation du terrain du stade Josy-Barthel samedi. Photo: Anouk Antony Les travaux de préparation du terrain du stade Josy-Barthel samedi. Photo: Anouk Antony Les travaux de préparation du terrain du stade Josy-Barthel samedi. Photo: Anouk Antony Les travaux de préparation du terrain du stade Josy-Barthel samedi. Photo: Anouk Antony Les travaux de préparation du terrain du stade Josy-Barthel samedi. Photo: Anouk Antony Les travaux de préparation du terrain du stade Josy-Barthel samedi. Photo: Anouk Antony

Sportivement, le F91 est toujours en course pour les 16es de finale de l'Europa League, un fait unique pour le football luxembourgeois. Si les délais ne sont pas respectés, le champion en titre risque un forfait, c'est-à-dire une élimination sans gloire, et une amende de 500.000 euros correspondant à un sixième de sa prime de participation à la phase de poules. Une situation qui pourrait être ubuesque «pour un pays comme le Luxembourg» selon le président Schumacher.



Gazon maudit au stade Josy-Barthel Quelques jours avant F91 - Nicosie dans l'enceinte de la route d'Arlon, les Dudelangeois pourraient ne pas jouer au Luxembourg. En cause la décision du délégué de l'UEFA qui exige une réfection totale du terrain. Cette opération coûterait 150.000 euros, sans garantie.

Le coût de l'opération sera de 150.000 euros alors que l'enceinte sera détruite dans les prochains mois pour faire place à un nouveau complexe immobilier. Les frais pourraient être couverts en partie par la Ville, qui loue le stade au club. La commune de Dudelange et la FLF, elles aussi, pourraient mettre la main à la poche.

Le coût de la réfection de la pelouse du stade Josy-Barthel peut paraître élevé, mais, à titre de comparaison, les propriétaires du Stade de France avaient déboursé plus d'un million d'euros pour réaliser pareille opération en 2016. La même année, l'Olympique de Marseille avait mis plus de 300.000 euros sur la table pour avoir une pelouse flambant neuve.

Sans garantie

Les bandes de gazon ont été entreposées dans l'enceinte de la route d'Arlon dimanche. Elles seront posées dans la journée de ce lundi, mais le fournisseur néerlandais ne garantit pourtant pas à 100% la tenue du match jeudi soir. Pour éviter toutes mauvaises surprises, en cas d'intempéries, le terrain devra être protégé par la bâche achetée à cet effet par le club.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Les rouleaux de gazon seront plaqués sur le terrain mis à nu. Photo: Anouk Antony

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Les rouleaux de gazon seront plaqués sur le terrain mis à nu. Photo: Anouk Antony Les rouleaux de gazon seront plaqués sur le terrain mis à nu. Photo: Anouk Antony Les rouleaux de gazon seront plaqués sur le terrain mis à nu. Photo: Anouk Antony Les rouleaux de gazon seront plaqués sur le terrain mis à nu. Photo: Anouk Antony

Développé depuis une vingtaine d’années, le gazon de placage est un gazon naturel cultivé en gazonnière puis livré sous forme de rouleaux ou de pavés. Le gazon plaqué permet un gain de temps à la pose et à l'entretien. Mais «il présente d'autres difficultés techniques», précise un entraîneur spécialiste des terrains de sport. «Il existe un risque de rejet de greffe... mais dans ce cas précis la question de l'enracinement ne sera pas un problème...»

Il le sera certainement dans le nouveau stade qui devrait être inauguré en septembre 2020. Auparavant, la Fédération aura tout loisir de se pencher sur ce qui se fait de mieux à l'étranger. Notamment du côté d'Amsterdam, où la Johan Cruijff ArenA, un des stades les plus innovants au monde, a fait appel à la data intelligence pour augmenter la qualité de la surface de jeu tout en réduisant le coût et la consommation d'eau et d'énergie.