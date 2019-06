Une nouvelle formule de la Fed Cup sur six jours en 2020

🌎🌍🌏 16-team home-and-away Qualifiers

🇦🇺🆚🇫🇷 Two 2019 finalists

🇭🇺 One host nation

🃏 One wild card



20 nations will be chasing #FedCup glory in 2020 🏆



Find out more ➡️ https://t.co/QHbff475gK#FedCupFinals #RoadtoBudapest pic.twitter.com/0xEh9CgKOb