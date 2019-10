Entamée sur les chapeaux de roue avec les classiques flandriennes, la saison 2019 des coureurs luxembourgeois s'est clôturée pratiquement dans l'anonymat. Coup d'oeil dans le rétro.

Une mise en jambes tonitruante et un épilogue décevant

Eddy RENAULD Entamée sur les chapeaux de roue avec les classiques flandriennes, la saison 2019 des coureurs luxembourgeois s'est clôturée pratiquement dans l'anonymat. Coup d'oeil dans le rétro.

Tout avait débuté de la plus belle des manières. En Colombie et sur les routes de Flandre, Bob Jungels avait lancé 2019 sur d'excellentes bases avant de subir un sérieux contretemps sur le Tour d'Italie. Jempy Drucker a quant à lui été le plus malchanceux de ces derniers mois. Sa chute survenue à Waregem a complètement plombé sa saison alors qu'il abordait les classiques avec une confiance et un moral au zénith. Retour sur quelques moments clés de l'année cycliste des Luxembourgeois.

Porte-drapeau du cyclisme luxembourgeois depuis quelques années, la courbe de forme de Bob Jungels durant la saison a connu son pic au moment des classiques avant de connaître un léger tassement à la suite du Giro. Une tendance que l'on retrouve aussi pour le Luxembourg dans le classement par nations.



Ranking UCI de Bob Jungels durant 2019

Au niveau des pays, le Luxembourg a également connu son meilleur classement au début du printemps avant de rétrograder dans la hiérarchie et de finir 2019 30e sur 114 nations.

Ranking UCI du Luxembourg