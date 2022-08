Ni Xia Lian et Sarah De Nutte ont encore brillé à l’Euro de Munich où elles se sont qualifiées pour les demi-finales du double

Tennis de table

Une médaille assurée pour le Luxembourg

Christophe NADIN Ni Xia Lian et Sarah De Nutte ont encore brillé à l’Euro de Munich où elles se sont qualifiées pour les demi-finales du double

Le tube de l'hiver peut aussi être rediffusé en été. On avait quitté le duo Ni - De Nutte sur son coup d’éclat de Houston où les Luxembourgeoises avaient décroché la médaille de bronze aux Championnats du monde à la fin de l'année 2021. On les retrouve quelques mois plus tard à table pour le banquet européen où elles tenteront de faire encore mieux ce jeudi en début d’après-midi.

En effet, elles se sont hissées en demi-finale en prenant la mesure respectivement de la paire hongroise Balint-Hartbrich 3-1 au premier tour puis du binôme serbe Vignjevic-Lupulesku sur le même score en huitième de finale et enfin du duo suédois Källberg-Bergström 3-1 (11-6, 13-11, 7-11, 11-8) ce mercredi en début de soirée.

Ce quart de finale n'a pas été aussi simple que le score pourrait le laisser deviner. Si les protégées de Tommy Danielsson ont maîtrisé leur sujet en première manche, elles se sont fait une frayeur dans la deuxième en se voyant remonter de 10-7 à 10-10 avant d’émerger.

La troisième manche tournait à l’avantage des Scandinaves avec une constante pour le camp grand-ducal: l'incapacité de conclure un point lorsque Ni Xia Lian servait. La prise de risque fut un peu moins grande dans le quatrième set. Les adversaires se tenaient jusqu'à cinq partout avant que le Luxembourg ne se détache malgré la prise d’un temps mort par le camp adverse.

La Roumanie en demi

En demi-finale, les Luxembourgeoises croiseront le fer avec les redoutables Roumaines Elizabeta Samara et Andreea Dragoman, respectivement 34e et 103e mondiale. Il n'y aura pas de match pour la médaille de bronze. C'est donc avec au moins ce métal que la délégation grand-ducale quittera Munich. Mais l'appétit vient en mangeant et faire mieux qu’à Alicante en 2018 est le prochain défi.

Cette qualification est tombée à point nommé pour oublier la déception de la première partie de journée. Sarah De Nutte (WR 65) n'a, en effet, pas franchi l'écueil du premier tour du tableau final en simple. La droitière s'est inclinée au bout du suspense face à l'Anglaise Tin-Tin Ho (WR 139) trois manches à quatre. Elle a pourtant mené un set à rien puis deux sets à un, mais a dû cravacher pour arracher une belle qui lui a échappé (10-12). Le parcours de Tessy Gonderinger (WR 267) s'est lui aussi arrêté à ce stade face à l'Italienne Giorgia Piccolin (WR 83) malgré l'égalisation à un set partout. Score final : 1-4.

Ni Xia Lian (WR 40), vainqueuse de la Bulgare Polina Trifonova (WR 165) quatre manches à une rencontrera en 1/32e de finale la Championne de France Prithika Pavade (WR 102) ce jeudi. Un match piège pour la doyenne des compétitrices déjà certaine de pouvoir disputer les prochains Jeux Européens en 2023 à Cracovie. Elle y jouera aussi le double mixte avec Luka Mladenovic.

