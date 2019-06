Ce Lundi de Pentecôte, le Luxembourg défiera l'Ukraine à Lviv dans le groupe B des éliminatoires de l'Euro 2020. Avec, en toile de fond, ce qu'il est convenu d'appeler «l'affaire Junior Moraes», alors que le joueur lui-même sera absent des débats.

Une épée de Damoclès suspendue sur la Lviv Arena

Tout a commencé le mardi 26 mars, au lendemain de la victoire sur le fil de l'Ukraine (1-2) au stade Josy Barthel contre le Luxembourg. Amorcée côté portugais, la bombe a aussi explosé au Grand-Duché: l'attaquant ukrainien du Shakhtar Donetsk, Junior Moraes (32 ans), aligné par Andrii Shevchenko, le sélectionneur ukrainien, tant au Portugal (0-0) que trois jours plus tard au Luxembourg, n'aurait pas rempli tous les critères de nationalité prévus dans les règlements de la FIFA.

Précisément, à la page 71 du règlement de la FIFA, il est stipulé qu'un joueur peut notamment acquérir une nouvelle nationalité s'il a passé cinq ans sur le territoire en question de manière ininterrompue, et pas seulement y être résident. Or, après ses 18 ans. Junior Moraes n'a vécu que quatre ans et huit mois en Ukraine, avant de partir quelques mois en Chine (au club de Tianjin Teda) en 2017, puis de revenir.



«Après chaque match, Marc Diederich, le juriste attitré de la FLF, regarde, analyse les données, mais dans ce cas précis, oui, c'est bien la fédération portugaise qui nous a avertis», rappelle Paul Philipp, le président de la FLF. «Ils ont attendu que le deuxième match de l'Ukraine contre nous soit passé, pour voir si Junior Moraes allait jouer. Et le soir même du match, lors de la réception, j'ai reçu un coup de fil d'une personne de la fédération portugaise qui m'a mis au courant. Nous avons alors mené nos propres investigations sur le cas de Junior Moraes, et on avait 24 heures pour introduire notre protestation à Nyon. Nous avons ensuite étayé notre dossier avec nos motivations et nous nous sommes présentés en première instance devant le tribunal à Nyon.»

L'UEFA s'appuie sur un règlement... civil suisse



Puis, le vendredi 3 mai, le président de la Fédération ukrainienne de football, Andrii Pavelko pavoisait, déclarant que l'instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA avait confirmé la légitimité de la présence de Junior Morais en équipe nationale ukrainienne contre le Portugal et le Luxembourg en mars, rendant ainsi non fondé le protêt introduit par les fédérations portugaise et luxembourgeoise.

«Avec mon collègue portugais, nous avons été vraiment surpris de ce jugement. On croyait que cela allait passer comme un couteau dans une motte de beurre. Mais l'UEFA a joué sur un règlement... suisse de résidence pour motiver sa décision», glisse Paul Philipp. «Pour moi, c'est totalement aberrant, car il ne s'agit pas d'une législation spéciale en matière sportive, mais purement de droit civil, qui s'adresse donc aux citoyens, et pas spécifiquement aux sportifs. Une loi suisse ne peut pas supplanter le règlement de la FIFA, selon moi. Car à ce moment-là, pourquoi ne pas alors s'appuyer sur la législation luxembourgeoise, ou turque, ou kazakhe, que sais-je?, du moment que cela t'arrange. Cela n'a aucun sens», s'emporte le président, qui embraye: «Ce faisant, ils tournent le règlement de la FIFA en ridicule. Car son esprit vise à éviter que l'on puisse s'acheter une équipe nationale, comme on l'a connu il y a quelques années avec l'équipe du Qatar de handball, où seuls deux joueurs de la sélection sur dix-sept étaient natifs du Qatar», poursuit-il.

Paul Philipp n'exclut pas l'éventualité d'ester devant le Tribunal arbitral du sport en cas d'issue défavorable en appel Photo: Fernand Konnen

On l'a bien compris: tout comme son homologue portugaise, la FLF n’était pas d’accord avec cette motivation de l’instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA, et a donc naturellement décidé le mercredi 15 mai de se pourvoir en appel contre cette décision.Un appel qui sera jugé le mardi 18 juin, soit... huit jours après le match retour Ukraine - Luxembourg de ce lundi.

«J'ai l'impression qu'on veut éviter un clash»

«Peut-être un membre de la FIFA sera-t-il d'ailleurs présent pour l'occasion. Je suis curieux de voir cela, mais ce ne serait sans doute pas plus mal», narre Philipp. «Maintenant, que le jugement en appel ait lieu après le match en Ukraine, cela ne change rien. Cela prend du temps, certes, mais moi ici, j'ai vraiment l'impression que l'on veut éviter un clash en haut lieu. S'il devait y avoir un ou des forfaits, cela fera un clash dans le monde du football. Soyons honnêtes, on en parle au Luxembourg, au Portugal et en Ukraine, et basta! J'étais au début de ce mois au Congrès de la FIFA à Paris, et personne n'en parle, car... personne n'est au courant.»



Et en attendant, ce Lundi de Pentecôte (21h45) aura lieu le match Ukraine - Luxembourg à la Lviv Arena, précédé de la traditionnelle réception officielle d'avant-match, où seront réunies les instances dirigeantes des deux fédérations. Ambiance, ambiance...

«J'ai vu très récemment mon alter ego ukrainien, Andrii Pavelko à Paris, lors du Congrès de la FIFA. Nous avons conversé normalement, sans animosité. Vous savez comment ça va: on fait tous semblant, on s'est embrassés. On va laisser les juges faire leur métier», raconte l'ancien sélectionneur.



Et le principal intéressé, l'oeil du cyclone lui-même dans tout cela, me direz-vous? D'abord présent dans la première pré-liste de 31 joueurs rendue par Andrii Shevchenko à la fin mai, Junior Moraes a ensuite mystérieusement disparu d'un groupe, d'abord réduit à 27, puis à 23, en vue d'affronter la Serbie (5-0, c'était vendredi), puis le Luxembourg lundi, victime d'un mal qui épouse tous les contours d'une... blessure diplomatique.

«C'est peut-être le signe qu'ils ne sont pas si sûrs que ça de leur coup. Ils m'ont l'air de vouloir jouer la prudence. Mais peut-être aussi est-il vraiment blessé? On ne peut pas spéculer a priori...», analyse Philipp.



Et le président de conclure en précisant qu'«après le jugement en appel, si celui-ci ne convient pas, il reste encore un recours possible en dernière instance: c'est le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui est totalement neutre (les juges ne proviennent pas du milieu du football). C'est une possibilité que l'on n'exclut pas pour le moment, mais le problème c'est que, le cas échéant, cela risquerait alors de durer et de traîner en longueur. Mais en l'état actuel, il y a quand même une sérieuse réflexion de vouloir aller au bout des choses.»