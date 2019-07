Mandy Minella (33 ans, WTA 98) s'est débarrassée de la Française Harmony Tan (21 ans, WTA 266) en trois sets (6-4, 2-6, 6-1), ce mardi au premier tour du tournoi ITF W100 de Contrexéville, dans les Vosges.

Une entrée en trois temps pour Minella à Contrexéville

Jean-François COLIN

La parenthèse herbeuse d'Eastbourne et de Wimbledon refermée, la n°1 luxembourgeoise Mandy Minella (33 ans, WTA 98) retrouve la terre battue, cette semaine à Contrexéville (ITF, 100.000 dollars).

Tête de série n°3 du tableau, l'Eschoise était opposée ce mardi au premier tour à la Française Harmony Tan (21 ans, WTA 266). Le début de match est logiquement à l'avantage de la Top 100 mondiale, qui force le break à deux reprises (2-0, 4-2) et remporte la première manche 6-4 au bout de 44 minutes.

Finaliste cette année à Grenoble (ITF W25) et demi-finaliste à Shrewsbury (ITF W60), Montpellier et Périgueux (ITF W25), la Française d'origine asiatique sonne la révolte en début de second set et s'échappe rapidement à 3-0. Un écart que Minella ne parviendra pas à combler: l'épouse de Tim Sommer cède la seconde armure 2-6 après 1h26' de jeu.

Et voilà la droitière du Tennis Spora embarquée dans une troisième manche. Rapidement toutefois, elle reprend sa marche en avant, à la faveur d'un break réalisé dès le troisième jeu (2-1). La suite n'est que formalité: 6-1 et 1h53' de match pour son entrée dans le tournoi vosgien.



Mandy Minella ne connaîtra que mercredi le nom de son adversaire au deuxième tour, qui sera soit la jeune Ukrainienne Katarina Zavatska (19 ans, WTA 196), soit la Kazakhe Anna Danilina (23 ans, WTA 346).