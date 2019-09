En attendant Kevin Geniets ce mardi dans le chrono des U23, les premières épreuves des Mondiaux sur route n'ont pas permis aux Luxembourgeois de se mettre en évidence ce lundi à Harrogate.

Une entrée en matière discrète dans le Yorkshire

Après le titre mondial décroché dimanche par les Néerlandais lors du contre-la-montre relais mixte, nouvelle épreuve mise sur pied par l'UCI lors des Championnats du monde sur route 2019 qui se déroulent dans le Yorkshire, les choses sérieuses ont débuté ce lundi avec les contre-la-montre juniors dames et garçons.

Disputée sur un circuit de 27,6 km à Harrogate, l'épreuve des juniors n'a pas spécialement souri aux représentants de la FSCL. Auteur d'un temps de 42'58", Loic Bettendorff (18 ans) a pris la 49e place à 4'30". Son comparse Joé Michotte (17 ans) a fini 54e avec un chrono de 43'22", il a finalement concédé 4'55" de retard sur le vainqueur du jour.

La médaille d'or est revenue à l'Italien Antonio Tiberi, qui a couvert la distance en 38'28" après avoir pourtant connu un ennui mécanique quelques instants après son départ. Il succède au palmarès à un certain Remco Evenepoel. Les deuxième et troisième places sont revenues au Néerlandais Enzo Leijnse et à l'Allemand Marco Brenner. Soixante-trois coureurs ont été classés.

#Yorkshire2019 - 🌈



Antonio Tiberi becomes World Championship ITT U19, despite losing +- 20” at the start due to crank failure.



Wow. pic.twitter.com/W4zX2iKYzI — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) September 23, 2019

En matinée, Nina Berton a pris la 38e place de la course des juniors dames avec un chrono de 24'35" et un retard de 2'19" sur la lauréate la Russe Aiqui Gareeva qui a couvert les 13,7 km du circuit en 22'16".

«C'était un parcours très exigeant avec quelques parties techniques. Je n'avais pas de super jambes. Dans la première partie, je l'ai déjà senti. Je ne suis pas surprise des écarts, j'espère donner mon meilleur et faire une belle course lors de la course en ligne», a commenté la Luxembourgeoise de 18 ans à DirectVelo.

La Néerlandaise Shirin Van Anrooij et la Britannique Elynor Backstedt ont complété le podium. Cinquante filles ont été classées dans cette épreuve.



Ce mardi, Kevin Geniets défendra les chances luxembourgeoises sur le chrono individuel de la catégorie des Espoirs qui se disputera entre Ripon et Harrogate sur la distance de 30,3 km. Pour rappel, il avait pris la 7e place du chrono des Championnats d'Europe d'Alkmaar en août dernier. L'épreuve de ce mardi est une de ses dernières chances de briller dans la catégorie des moins de 23 ans avec la course en ligne prévue ce vendredi 27 septembre.