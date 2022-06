S’il ne perd pas face aux îles Féroé ce mardi soir, le Luxembourg prendra une sérieuse option sur la place de dauphin de la Turquie.

Ligue des Nations

Une deuxième place à consolider

Christophe NADIN S’il ne perd pas face aux îles Féroé ce mardi soir, le Luxembourg prendra une sérieuse option sur la place de dauphin de la Turquie.

Au bout des 90 minutes, la quille! Il reste un dernier devoir aux internationaux avant de partir en vacances. Battre les îles Féroé à domicile pour sécuriser une deuxième place que plus personne ne viendra alors contester dans ce Groupe 1 de la Ligue C.



Elle ne sera peut-être que symbolique et guère plus importante que la troisième, mais à l’heure où les éliminatoires pour le Championnat d’Europe en Allemagne se clôtureront et que la Ligue des Nations servira de dernière passerelle, on ne sait jamais quel poids un deuxième rang peut prendre.

Au-delà de cet enjeu potentiel, il y a tout simplement un adversaire à distancer. Pour confirmer la tendance de ces dernières années et la progression du Club Luxembourg dans la hiérarchie européenne. Le match aller qui a été disputé il y a une semaine à Torshavn a montré que la sélection de Luc Holtz était plus technique que celle des Féroïens. Mais il fut aussi le témoin d’un âpre combat. «La rencontre entre les îles Féroé et la Lituanie a montré que leur tactique restait la même. Ils se concentrent sur les phases arrêtées pour porter le danger devant la cage adverse et cherchent à imposer leur force athlétique», a précisé Luc Holtz. «Je m’attends de nouveau à la même chose face à nous. Il faudra donc faire preuve de patience.»

Danel Sinani incertain

A l’heure où les organismes sont éprouvés, le sélectionneur compte aussi ses forces vives. Il ne peut déjà plus miser sur Edvin Muratovic et place trois points d’interrogation derrière des joueurs clefs de cette première partie de campagne. Mathias Olesen est sorti à la pause contre la Turquie, Christopher Martins a demandé à quitter l’aire de jeu parce qu’il ressentait une gêne au bassin. Une IRM n’a rien décelé d’anormal. Danel Sinani, lui, s’est plaint d’une cheville douloureuse et risque de ne pas être à 100 % ce mardi soir.

Dépositaire du jeu grand-ducal lors des trois matches disputés, le professionnel de retour à Norwich a pris une épaisseur dont il serait difficile de se passer, même si un Sébastien Thill, sans présenter tout à fait le même profil, peut avoir un rayonnement intéressant dans le cœur du jeu.

Holtz a déjà puisé dans son banc de touche mais cherchera à garder l’équilibre nécessaire pour dompter cet adversaire. La défense, elle, devrait être reconduite avec l’axe formé par Maxime Chanot et Dirk Carlson. «C’est un plaisir de jouer à côté de Max. On communique en anglais et il m’apporte son expérience», a témoigné le joueur de Aue à qui le club a proposé un nouveau contrat. La réflexion est en cours. Le sélectionneur a répété qu’une erreur n’était jamais le fruit d’une seule personne en parlant de celle de son défenseur contre la Turquie. Carlson, qui a travaillé sur son mental cette saison, a juré être passé rapidement à autre chose.

Pas de débordement

Chahutée d’un point de vue extrasportif, la rencontre face à la Turquie n’a pas imprimé d’images négatives dans la tête des Lions Rouges. Il semble que le trublion venu défier du regard Leandro Barreiro sur la pelouse ne lui voulait pas de mal mais réclamait simplement son maillot. Un détail amusant dans un joyeux bordel que la FLF a décidé de combattre en entamant des poursuites envers au moins une personne venue troubler la fête.

Ce mardi soir, il ne devrait plus être question de débordements. On ne serait toutefois pas contre une effusion de joie dans le camp local. Manière de partir en vacances le cœur léger.

