Une des pires journées sur un vélo pour Kevin Geniets

Joe GEIMER Kevin Geniets wird bei der Frankreich-Rundfahrt von einer Bronchitis gebremst, kämpft sich allerdings zurück.

Tout avait si bien commencé. Kevin Geniets et ses coéquipiers ont pu se réjouir à Saint-Gaudens, lieu de départ de la 17e étape, d'avoir remporté le classement par équipe la veille. Le petit trophée avec les numéros de dossard des coureurs a été rangé dans le bus de l'équipe, puis le départ a été donné.

Comme le veut la tradition, le peloton a d'abord roulé tranquillement pendant quelques kilomètres jusqu'au départ effectif. Geniets a été observé tout à l'arrière. Aux côtés de son coéquipier Stefan Küng (CH) et de Nils Politt (D/Bora), on plaisantait un peu. L'ambiance était bonne avant la deuxième étape pyrénéenne. Mais cela allait brusquement changer pour le Luxembourgeois.

Une des pires journées sur un vélo. Kevin Geniets

La 17e étape s'est en effet transformée en un véritable calvaire - et en un défi non seulement physique, mais aussi mental. «L'une des pires journées sur un vélo«, a analysé Geniets après les quatre heures d'effort.» «Un grand merci à tous les spectateurs qui m'ont encouragé pendant cette corvée».

«Une expérience précieuse»

Geniets s'est fait distancer dès les premiers kilomètres de l'étape. Presque toute la journée, il a roulé seul loin derrière le peloton. Son retard s'est rapidement creusé pour atteindre plus de dix minutes. Il était clair que sur une étape aussi courte, il serait difficile de respecter la limite de temps. Une tâche compliquée attendait le Luxembourgeois de 25 ans.

Kevin Geniets muss am Mittwoch auf die Zähne beißen. Foto: Serge Waldbillig

Geniets ne voulait cependant pas abandonner. Il a serré les dents. Il a essayé de faire abstraction du fait que derrière le 141e du classement journalier se trouvait la voiture-balai qui ramasse les coureurs qui abandonnent. Et Geniets a finalement réussi à arriver à temps. 33'01'' après le vainqueur du jour Tadej Pogacar (SLO/Emirates), il a franchi la ligne d'arrivée sur l'aérodrome de Peyragudes. Il a pu réduire le temps de carence d'environ quatre minutes.

Sans un mot, il a atteint le bus de l'équipe, a donné son vélo à un mécanicien et est monté à bord. «Bien joué mon grand». Le capitaine de l'équipe, David Gaudu, l'a applaudi. Geniets se laissa tomber sur son siège. Il devait d'abord reprendre son souffle. Il semblait qu'il n'avait même plus la force nécessaire pour enlever son casque et ses lunettes de soleil. Le chef d'équipe Marc Madiot était fier. Il a serré la main gauche de Geniets. Les mots étaient superflus.

Ils ont été trouvés le soir même par l'un des directeurs sportifs. «Ce n'était certainement pas une belle expérience, mais elle était précieuse. Ce sont des moments importants dans la carrière d'un jeune coureur. Kevin a beaucoup appris sur lui-même et sur ses capacités à surmonter des défis difficiles», a résumé Philippe Mauduit avec justesse.

Comme beaucoup d'autres dans le peloton malmené du 109ème Tour de France, Geniets, dont le test Covid s'est révélé négatif pour se rassurer, a pris froid. Le Luxembourgeois a attrapé une bronchite. Cela fait deux jours qu'il est malade.

A un moment donné, j'ai pensé que je n'arriverais jamais à terminer dans les temps. Kevin Geniets

Depuis la journée de repos de lundi à Carcassonne, il sent que sa santé a souffert. «Mardi, je me sentais encore bien sur le vélo, mais aujourd'hui (mercredi), j'ai dû lâcher prise. J'avais vraiment du mal à respirer normalement. Mes bronches me faisaient mal», a-t-il expliqué.

Geniets a roulé en dernière position pendant près de 70 kilomètres, juste devant la voiture-balai. «Au début, j'ai pu rester dans le convoi des voitures de l'équipe, puis je me suis retrouvé tout seul. À un moment donné, je me suis dit que je n'arriverais jamais à franchir la ligne d'arrivée dans le temps imparti. Mais je me suis aussi dit que mon Tour de France ne pouvait pas se terminer à ce moment-là», explique-t-il pour expliquer la lutte qu'il a menée contre lui-même.

Le coureur de 25 ans explique comment il est parvenu à franchir la ligne d'arrivée : «J'ai essayé de rester calme et de maintenir le rythme le plus rapide possible. En fait, cela a suffi».

Jakobsen fait durer le suspense

Col d'Aspin, Hourquette d'Ancizan, Col de Val Louron-Azet et Peyragudes. Il s'agissait de maîtriser quatre géants de montagne, tout sauf le terrain idéal quand on n'est pas en pleine possession de ses moyens. Avant l'ascension finale, Geniets a eu la chance de rattraper le quatuor Quick-Step composé de Florian Sénéchal (F), Mikkel Honoré (DK), Yves Lampaert (B) et Fabio Jakobsen (NL).

Le sprinteur néerlandais devait absolument être escorté à temps jusqu'à l'arrivée. Jakobsen y est parvenu de justesse : 16 secondes avant la fin du temps de carence, il a franchi la ligne d'arrivée, complètement épuisé, sous les encouragements de ses coéquipiers qui l'attendaient et l'acclamaient bruyamment. Sénéchal et consorts avaient laissé leur sprinteur sur place dans les derniers kilomètres pour ne pas risquer d'être eux-mêmes mis hors course.

Fabio Jakobsen se bat avec ses dernières forces pour franchir la ligne d'arrivée. Photo: AFP

«C'est presque aussi bon qu'une victoire d'étape», a analysé le directeur sportif Tom Steels. «C'était sacrément serré. Nous l'avons encouragé depuis la voiture d'assistance, mais c'était vraiment un combat contre lui-même pour Fabio. Chaque mètre de pente raide était une horreur pour lui».

Et l'horreur n'a pas pris fin jeudi pour Jakobsen et Geniets. La dernière étape pyrénéenne était encore un peu plus difficile. Il fallait franchir le col d'Aubisque, le col de Spandelles et la montée finale vers Hautacam. «J'espère que je me sentirai mieux», avait souhaité Geniets.

Ce fut le cas. Le Luxembourgeois a fait bonne impression et a dû nettement moins lutter que la veille. Geniets a franchi la ligne d'arrivée en 52ème position, à 24'44'' du vainqueur du jour, Jonas Vingegaard (DK/Jumbo-Visma).

