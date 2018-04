Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 452, Juniors 37) s'est qualifiée ce vendredi pour la demi-finale du tournoi ITF Juniors (grade 1) de Beaulieu-sur-Mer, en France. La n°2 luxembourgeoise s'est débarrassée en deux sets, 6-4, 6-4 de l'Italienne Elisabetta Cocciaretto (17 ans, WTA 795, Juniors 15) en quart de finale.

Une demi-finale de plus pour Eléonora Molinaro

Jean-François COLIN

C'est face à une "vieille" connaissance qu'Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 452, Juniors 37) jouait ce vendredi sa qualification pour les demi-finales du 23e Open International de Beaulieu-sur-Mer (ITF Juniors grade 1): l'Italienne Elisabetta Cocciaretto (17 ans également, WTA 795, Juniors 15) avait en effet déjà croisé le fer à deux reprises au printemps 2017 avec la n°2 luxembourgeoise, l'emportant en quart de finale à Berlin après s'être inclinée un mois plus tôt en demi-finale à Città di Prato. Un test très intéressant tant les deux joueuses sont proches.

Malgré une succession de breaks et contre-breaks, le premier set est très serré, et c'est au neuvième jeu que Molinaro, tête de série n°6, fait la différence en prenant le service de la Transalpine, tête de série n°2, pour mener 5-4 et conclure dans la foulée sur sa propre mise en jeu: 6-4.

Le deuxième set est pratiquement aussi accroché: la droitière du TC Arquebusiers empoche le septième jeu sur le service de Cocciaretto (4-3), et n'a plus qu'à assurer à deux reprises son propre service pour ficeler sa victoire sur un double 6-4.



En demi-finale samedi, Eléonora Molinaro sera opposée à l'Ukrainienne Daria Snigur (16 ans, Juniors 72), tête de série n°16.