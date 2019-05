La présentation officielle de la délégation des 140 athlètes qui représenteront le Luxembourg aux Jeux des Petits Etats d'Europe du 27 mai au 1er juin au Monténégro a eu lieu ce jeudi au siège de la BGL BNP Paribas Luxembourg au Kirchberg.

Une délégation tout feu, tout flamme pour les JPEE

(JFC, ave tof). - A onze jours du début des compétitions au Monténégro, le COSL a procédé ce jeudi en fin d'après-midi à la présentation en grandes pompes, avec photos officielles, de la délégation qui défendra les couleurs du Luxembourg lors des XVIIIes Jeux des Petits Etats d'Europe.



Rappelons que cent quarante athlètes ont été retenus pour ces JPEE, dix-huitièmes du nom, dans les dix sports programmés sur les cinq sites retenus par les organisateurs monténégrins.



Les têtes de pont du Team Lëtzebuerg seront les athlètes Charline Mathias et Bob Bertemes, les nageurs Julien Henx et Raphaël Stacchiotti, la joueuse de tennis Eleonora Molinaro et les sports collectifs dont on attend beaucoup.