Une délégation luxembourgeoise de 140 athlètes au Monténégro

Christophe NADIN Cent quarante athlètes luxembourgeois ont été retenus pour défendre les couleurs du pays lors des prochains Jeux des Petits Etats d'Europe qui se dérouleront au Monténégro du lundi 27 mai au samedi 1er juin.

Le COSL présentera une délégation forte de 140 athlètes le jeudi 16 mai à la BGL. Des sportifs et sportives retenus dans les dix sports programmés sur les cinq sites retenus par les organisateurs. Les têtes de pont du Team Lëtzebuerg seront les athlètes Charline Mathias et Bob Bertemes, les nageurs Julien Henx et Raphaël Stacchiotti, la joueuse de tennis Eleonora Molinaro et les sports collectifs dont on attend beaucoup.