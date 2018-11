L'International Board, garant des règles du jeu dans le football, va se pencher ce jeudi à Glasgow sur une clarification des règles de la faute de main, souvent à l'origine de débats interminables.

Une clarification de la faute de main au menu du Board

(AFP) - Penalty ou non? Mouvement ou non du bras? Pour essayer de mettre fin aux polémiques, l'International Football Association Board (IFAB), a déjà défriché le terrain lors d'une réunion préparatoire d'un comité technique, début novembre à Londres.

Ce jeudi 22 novembre à Glasgow, lors de sa réunion annuelle, le Board devrait clarifier la règle de la faute de main en supprimant le mot «délibérément».

La loi 12 relative aux «fautes et incorrections» prévoit de sanctionner d'un coup franc (ou d'un penalty) le fait de toucher «délibérément le ballon de la main». Le Board pourrait à la place introduire la notion de «position pas naturelle» du bras au moment du contact avec le ballon, selon une source proche du Board.

Un bilan de l'utilisation de l'Assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) devrait également être présenté, notamment à la lumière de l'utilisation de la VAR lors du Mondial 2018 en Russie. Utilisée ou testée dans différents championnats et compétitions dans le monde entier, la VAR devrait notamment être introduite la saison prochaine en Premier League anglaise.

L'autorisation doit être formellement demandée à la FIFA et l'IFAB, alors que la VAR est actuellement testée sur certains matches de Coupe d'Angleterre et de Coupe de la Ligue.

L'IFAB est l'instance qui examine et détermine l'évolution et les modifications des règles du jeu du football. Elle est composée de représentants de la FIFA et des quatre fédérations britanniques pionnières du football: les fédérations anglaise, écossaise, galloise et nord-irlandaise.

La dernière réunion du comité technique du Board, le 6 novembre à Londres, destiné à réfléchir à l'évolution des règles de la faute de main, était présidée par Ian Maxwell, directeur général de la Fédération écossaise.