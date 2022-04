Le club du Cents est officiellement relégué en Promotion d’Honneur mais refuse de déposer les armes.

Sport 4 min.

RM Hamm Benfica

Une chute et un colossal chantier

Christophe NADIN Le club du Cents est officiellement relégué en Promotion d’Honneur mais refuse de déposer les armes.

Une première décision est tombée au pays. Le RM Hamm Benfica est relégué. Le club du Cents a perdu son 22e match de la saison, ce dimanche à Strassen (0-4) alors qu’il a joué en supériorité numérique pendant près d’une heure. Ses 20 points de retard sur le deuxième barragiste au classement général ne peuvent plus lui permettre de se sauver alors qu’il reste six journées à disputer. Il jouera en Promotion d’Honneur dans quelques mois.

Oliveira et Schifflange s’offrent une parenthèse enchantée Au cours d’une saison qui n’en finit plus de s’étirer, Schifflange a trouvé une façon de l’égayer en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe.

Un verdict qui ne surprend personne tant le club banlieusard a paru démuni parmi l’élite, confiant les clefs à une bande de gamins qui a fait son possible, ne récoltant que quatre points depuis le début du championnat. Tous contre le Victoria Rosport.

Le club né de la fusion entre le RM 86 Luxembourg et le FC Hamm 37 en 2004 puis rebaptisé RM Hamm Benfica deux ans plus tard est sous perfusion financière depuis des années. «La crise sanitaire nous a fait mal», explique Alexandre Lopes, cheville ouvrière du club et fils du président. «L’objectif était d’apurer les dettes et de tendre à l’équilibre financier.»

Déjà relégué en 2019

Un chantier colossal qui a forcément influencé la politique sportive et les résultats qui vont avec. Relégué à l’échelon inférieur en 2019, le club n’a dû son salut parmi l’élite qu’à la fusion avec Muhlenbach. La neutralisation du championnat lui a encore permis de sauver sa peau la saison dernière avant l’épilogue de cette saison.

On se souviendra tout de même de quelques bons moments comme celui qui a vu l’éclosion comme entraîneur d’un certain Dino Toppmöller aujourd’hui adjoint de Julian Nagelsmann au Bayern Munich. Le technicien allemand qui combinait encore sa fonction avec celle de joueur a hissé le club en BGL Ligue en 2015.

Loin de ce tableau idyllique, le RM Hamm Benfica va s’atteler à reconstruire un projet. «L’idée ne date pas d’hier car on bosse dessus depuis quatre à cinq ans», poursuit Alexandre Lopes. «On a des pistes de réflexion mais c’est encore trop tôt pour les avancer.»

Le club ne disparaîtra pas

Lopes en balaie deux qui circulent depuis des mois dans le microcosme luxembourgeois. Celle de la disparition pure et simple du club et celle de la fusion avec le Racing. Un dossier tombé aux oubliettes. «Souvenons-nous de l’histoire ancienne du club et du quartier dans lequel il est né. Nous avons un rôle social à jouer.» Alexandre Lopes n’en dira pas plus, mais ne baisse pas les bras pour la suite.

La tâche qui l’attend, lui et les fidèles collaborateurs du Cents, est pourtant colossale car d’aucuns s’accordent à dire que l’équipe actuelle éprouverait bien des difficultés à se maintenir en Promotion d’Honneur. En attendant, il y a un exercice à boucler, des charges émotionnelles à supporter après chaque lourde défaite et des manches à se retrousser pour que germent de nouvelles ambitions dans quelques semaines.

Sur les radars

- A la chasse aux Lettonnes pendant des dizaines de minutes, les Lionnes ont fini par dévorer leurs adversaires samedi à Bettembourg dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde féminine 2023 organisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande. La sélection féminine luxembourgeoise s’est imposée 3-2 grâce notamment à un doublé de la revenante Amy Thompson. Le dernier but a été inscrit à la fin du temps additionnel juste après un penalty manqué par les Baltes. Les Lionnes totalisent désormais six points dans un Groupe D coupé en deux avec l’Angleterre en leader autoritaire. Le Luxembourg souhaite laisser deux adversaires derrière lui. La Lettonie mais aussi la Macédoine du Nord qu’il rencontrera mardi à 18h au stade du Fola à Esch-sur-Alzette. - Il n’y a sans doute pas meilleur endroit aux Pays-Bas que le terrain de l’Ajax pour retrouver une place de titulaire et s’illustrer. Laurent Jans et Mica Pinto, les deux internationaux luxembourgeois du Sparta, ont connu les joies d’une titularisation après des semaines difficiles mais pas celles d’une victoire. Le club de Rotterdam s’est incliné (1-2) à la Johann Cruyff Arena avec Jans à droite et Pinto à gauche d’une défense à quatre. Le Sparta est toujours avant-dernier parmi l’élite néerlandaise mais compte un match de moins. - Il n’y avait pas qu’en Bundesliga que deux Luxembourgeois se rencontraient ce week-end (victoire du FC Cologne de Mathias Olesen 3-2 contre Mayence et Leandro Barreiro). En deuxième division danoise aussi! C’est beaucoup plus improbable, mais l’impact des managers sur les joueurs donne parfois des trajectoires surprenantes. Ainsi Jammerbugt, dernier, a battu Esbjerg, antépénultième (2-1). Dans l’équipe locale, on retrouvait Farid Ikene et une autre vieille connaissance, Omar Natami, auteur du deuxième but. Yann Bouché est entré en jeu et Leonel Gomes est resté sur le banc tout comme Seid Korac dans l’équipe adverse. Jammerbugt est dernier avec 19 points. Sa victime du jour compte deux unités de plus.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.