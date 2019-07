Les retrouvailles entre le Progrès et les Rangers sont programmées ce jeudi soir (20h45). Metin Karayer faisait déjà partie de l'aventure, il y a deux ans, quand les Niederkornois avaient surpris l'Europe du football en écartant le club de Glasgow lors du 1er tour de l'Europa League.

«Une chance de rejouer dans ce stade mythique»

Eddy RENAULD Les retrouvailles entre le Progrès et les Rangers sont programmées ce jeudi soir (20h45). Metin Karayer faisait déjà partie de l'aventure, il y a deux ans, quand les Niederkornois avaient surpris l'Europe du football en écartant le club de Glasgow lors du 1er tour de l'Europa League.

Ibrox Park et ses 50.000 fanatiques ne laissent pas indifférent l'ancien joueur de Sarreguemines (27 ans). «On est heureux de revivre cela deux ans après. Il y a deux ans, on avait réussi à éliminer les Rangers et écrit une page de l'histoire du club, je m'attends à une équipe revancharde.» Outre Karayer, Sébastien Flauss, Adrien Ferino, Yan Matias, Ben Vogel, Manu Françoise et Sébastien Thill, qui portent encore cette saison le maillot du Progrès, avaient disputé ou étaient entrés en cours de match face au club écossais.