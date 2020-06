La Fédération (FLF) et la Ligue (LFL) ont fini par accorder leurs violons: l'élite du football luxembourgeois réunira bien 16 formations non seulement lors de la saison prochaine, mais aussi en 2021-2022.

Une BGL Ligue à 16 équipes pour deux saisons

(JFC, avec dat) - La crise du coronavirus a non seulement arrêté net le championnat 2019-2020 en mars dernier, mais son onde de choc atteint aussi les saisons à venir. Alors que la FLF avait acté une prochaine compétition à 16 équipes au lieu des 14 traditionnelles - avec les deux montants de PH et sans descendant -, suivie d'une saison de transition «bancale» à 15, il apparaît à présent que les deux prochaines campagnes se disputeront bien sur un format de 30 journées. C'est ce qui est ressorti d'une réunion qui s'est déroulée lundi soir entre la Fédération et la Ligue.

Quand la LFL bouscule la FLF Dans une lettre ouverte adressée dimanche à la Fédération, les clubs critiquent les récentes décisions prises par l'organe faîtier du football grand-ducal. Notamment celle de faire disputer le championnat 2021-2022 de BGL Ligue avec un nombre impair de 15 équipes.

Cette solution épouse les souhaits de la LFL qui avait fait pression en ce sens dans un courrier adressé à la FLF début juin. Concrètement, à l'issue de la levée 2020-2021, les deux derniers de BGL Ligue seront directement relégués, tandis que les formations classées 13ème et 14ème disputeront un match de barrage face aux 3ème et 4ème de Promotion d'Honneur. Pour rappel, la FLF a prévu que le prochain championnat de BGL Ligue débuterait le 23 août, soit une semaine avant toutes les autres divisions.

