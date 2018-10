L'Argentin Maximiliano Richeze a remporté ce mardi la 1re étape du Tour de Turquie disputée sur 148 km autour de Konya où Jempy Drucker s'est classé troisième.

Une 70e victoire pour la Quick-Step, Drucker troisième

Eddy RENAULD Un quinzième Top 10 pour le Luxembourgeois de la BMC cette saison

Richeze (Quick-Step) a mis à profit le travail de ses équipiers à l'approche de la dernière ligne droite pour prendre quelques longueurs d'avance et résister au retour de l'Irlandais Bennett (Bora) et Drucker (BMC).



«Quand j'ai vu que Quick-Step avait laissé un écart pour Richeze, j'ai décidé de lancer le sprint. Je ne savais pas trop quoi faire: attendre le sprint pour la deuxième place ou essayer de gagner. Je ne regrette pas d'avoir tenté ma chance. Je voulais être dans une bonne position dans le final. L'étape n'a pas été aussi difficile et beaucoup de coureurs étaient encore frais. Je savais que je devais être devant mais j'ai probablement pris la mauvaise trajectoire en allant à l'extérieur», a commenté le futur équipier de Peter Sagan.

Grâce à la victoire de son coureur argentin, l'équipe belge a porté à 70 son nombre de victoires pour l'année 2018. A noter encore que le Colombien Fernando Gaviria a été victime d'une chute dans le final de cette étape inaugurale alors qu'Alex Kirsch a rallié l'arrivée avec un retard de 1'30" sur le premier peloton (123e).



Au classement général et à la suite du jeu des bonifications, Richeze devance Bennett de 4" et le Luxembourgeois de la BMC de 6". Kirsch pointe un peu plus loin et accuse un retard de 1'40".



Ce mercredi, la 2e étape reliera Alanya à Antalya sur la distance de 149 km. «C'est un bon début de course pour moi. Je vais miser sur les sprints et aujourd'hui, j'ai vu que je pouvais être au top. Ce final très technique me convenait bien, nous allons continuer à prendre la course au jour le jour, à saisir les occasions qui se présenteront», estime encore Drucker.