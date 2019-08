Avant les épreuves Espoirs, dames et élites, les Luxembourgeois n'ont pas été spécialement à la fête ce vendredi à Alkmaar. Claire Faber s'est même fracturé le poignet lors de la course U23 dames.

Un vendredi à oublier à Alkmaar

Eddy RENAULD Avant les épreuves Espoirs, dames et élites, les Luxembourgeois n'ont pas été spécialement à la fête ce vendredi à Alkmaar. Claire Faber s'est même fracturé le poignet lors de la course U23 dames.

Les représentants de la FSCL n'ont pas spécialement brillé lors de la troisième journée des Championnats d'Europe aux Pays-Bas. La course en ligne des juniors, qui s'est disputée sur 115 km, a vu la victoire d'un Ukrainien. Andrii Ponomar a remporté en solitaire la course après 2h32'27", il a dominé de 21" trois coureurs dont l'Allemand Maurice Ballerstedt et l'Italien Andrea Piccolo, lauréat mercredi du chrono, qui ont décroché respectivement les médailles d'argent et de bronze.



Sur les six coureurs luxembourgeois au départ, Tom Paquet a pris la 45e place à 7'40". Mats Wenzel a fini 57e à 7'41" alors que Loïc Bettendorff termine au 61e rang. Par contre, Jacques Gloesener, Joé Michotte et Jerome Jentgen ont abandonné.

Du côté des dames, c'est la Néerlandaise Ilse Pluimers qui a remporté la médaille d'or à l'issue des 69 km de course. Elle a devancé sa compatriote Sofie Van Rooijen et la Française Kristina Nenadovic de 4". La Luxembourgeoise Nina Berton s'est classée 63e à 2'11".

Enfin la course U23 dames a souri à Letizia Paternoster. L'Italienne de la Trek-Segafredo a dominé l’emballage final et battu sur la ligne la Polonaise Marta Lach et la Néerlandaise Lonneke Uneken. Paternoster n'est pas une inconnue au pays puisqu'elle s'était imposée sur le fil devant Christine Majerus lors du Festival Elsy Jacobs 2018. A noter encore qu'Anne-Sophie Harsch et Claire Faber ont abandonné. Cette dernière, victime d'une chute, s'est même fracturé le poignet à la suite de son accident.



Le programme du week-end



Samedi

9h: course en ligne U23 avec Michel Ries, Arthur Kluckers, Colin Heiderscheid, Ken Conter, Luc Wirtgen et Pit Leyder

14h: course en ligne dames avec Chantal Hoffmann et Christine Majerus

Dimanche

11h: course en ligne messieurs avec Ivan Centrone, Jan Petelin, Tiago da Silva et Tim Diederich