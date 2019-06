Surprise du côté de l'US Hostert! Après avoir entériné les arrivées de Tarek Nouidra, Théo Sully, Amar Duracak et Taiga Tada, les Vert et Blanc ont recruté Sébastien Do Rosario, milieu défensif de 35 ans qui portait les couleurs d'Erpeldange.

Un valeureux trentenaire signe à l'US Hostert

(JFC). - On le voyait terminer tranquillement sa longue et riche carrière au stade An der Trell. Et voilà qu'après trois saisons (2016 - 2019) passées à Erpeldange, le Franco-Capverdien Sébastien Do Rosario s'offre, à 35 ans, ce qui s'apparente à un ultime défi en BGL Ligue.

Do Rosario s'est laissé séduire par son ancien coéquipier au RM Hamm Benfica (2012 - 2014) René Peters, désormais à la barre de l'US Hostert, qui a pérennisé sa présence au sein de l'élite à l'issue du barrage contre le Swift Hesperange fin mai.



Formé au FC Metz, Do Rosario a pas mal bourlingué en France, Belgique et au Luxembourg, à Amnéville (F), Bleid et Virton (B), RM Hamm Benfica, UN Käerjéng, Jeunesse Esch et Erpeldange.



Après le défenseur Amar Duracak (Ethe/BEL), l'attaquant Théo Sully (Strassen) et les milieux Tarek Nouidra (Racing) et Taiga Tada (Mertert-Wasserbillig), Do Rosario est la cinquième recrue de l'USH en vue de la saison 2019-2020.