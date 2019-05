Tous deux repris dans la sélection de Luc Holtz pour les échéances internationales du mois de juin, Christopher Martins et Vincent Thill disputaient ce vendredi soir la dernière rencontre de championnat avec leur club respectif, Troyes (Ligue 2) et Pau (National 1).

Sport 2 min.

Un triste 0-0 pour Martins, un succès étriqué pour V. Thill

Jean-François COLIN Tous deux repris dans la sélection de Luc Holtz pour les échéances internationales du mois de juin, Christopher Martins et Vincent Thill disputaient ce vendredi soir la dernière rencontre de championnat avec leur club respectif, Troyes (Ligue 2) et Pau (National 1).

Pour les Troyens de Rui Almeida, cette ultime sortie en championnat contre l'AC Ajaccio (16e, 39 pts) s'assimilait à un simple galop d'entraînement et à une veillée d'armes en attendant l'échéance capitale des barrages. En effet, assuré de la troisième place finale en Ligue 2, l'ESTAC rencontrera en barrage le vendredi 24 mai le vainqueur du débat opposant le Paris FC au RC Lens, pour pouvoir ensuite, en cas de succès, défier le 18e de Ligue 1 avec un visa pour rejoindre l'élite à la clé.

Les Troyens sont en plein échauffement ! 💪🏼 pic.twitter.com/sjh3YUQSAx — ESTAC Troyes (@estac_officiel) 17 mai 2019

Dans ce match anecdotique (sauf pour Ajaccio, toujours concerné par le maintien), Christopher Martins (22 ans, 35 sélections, 1 but) est aligné dans l'axe d'une formation troyenne qui reste sur... treize matches sans défaite, dont... huit victoires d'affilée!

La première période, mièvre et sans but, ne reflète pas du tout cette dynamique positive champenoise. La seconde non plus... Yoann Salmier ouvre bien la marque pour les Troyens (56e), mais... il est signalé hors-jeu et son but est annulé par l'arbitre. Les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge, un point qui sauve la peau de l'AC Ajaccio en Ligue 2.



Pour Christopher Martins - qui a joué l'intégralité des débats - et ses coéquipiers, rendez-vous est donc d'ores et déjà fixé au vendredi 24 mai pour le barrage face au vainqueur du débat entre le Paris FC (4e) et le RC Lens (5e).

L'Ajaccien Caleb Zady Sery au ballon. Christopher Martins (à l'arrière-plan, n°35) observe. Source: Twitter

Pau l'emporte, Vincent Thill reste muet



Un étage plus bas, en National 1, le Pau FC (11e, 41 points) de Vincent Thill (19 ans, 20 sélections, 2 buts), rassuré sur son avenir au troisième échelon du football français la saison prochaine, disputait lui aussi une 34e et dernière journée sans enjeu.

Si ce n'est que, à domicile face à la formation de Marignane Gignac (16e, 34 pts), déjà condamnée à basculer en National 2, le lutin luxembourgeois, titularisé pour la 27e fois, avait l'opportunité de faire encore fructifier son compteur-buts arrêté à 12 la semaine dernière.

Les deux équipes (Pau, à g., en bleu) et Marignane Gignac (en blanc) avant le coup d'envoi Source: Twitter

Il faut attendre une demi-heure de jeu pour voir l'international luxembourgeois se signaler: sa frappe enroulée du pied gauche des 25 mètres file au-dessus du but visiteur (31e). Un envoi non-cadré annonciateur de... l'ouverture du score pour les Palois: lancé en profondeur par Daubin, Yankuba Jarju loge le ballon sous la barre transversale de Gil (1-0, 35e).

Dès la reprise, Vincent Thill est proche d'une passe décisive: il alerte Boisgard, dont le pied gauche trouve le poteau de Gil (46e).



La fin de match est animée: c'est d'abord Marignane Giganc qui parvient à égaliser par l'entremise de Guillaume Bosca (1-1, 84e), avant que Lamine Gueye, mis sur orbite par Daubin, ne mette à profit le temps additionnel pour offrir sur le fil la victoire aux Béarnais (2-1, 90+2).



Au terme d'une rencontre médiocre, typique de fin de saison, le Pau FC se satisfera de ce succès étriqué (2-1) - son 13e de la saison - qui lui permet de finir le championnat à la dixième place avec 44 unités.



Quant à Vincent Thill, qui a disupté tout le match, il est resté muet pour cette dernière sortie en club de la saison et affiche donc un bilan de 12 buts marqués en 28 matches.

La saison est désormais terminée pour le Pau FC de Vincent Thill