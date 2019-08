Grâce à Dominik Stolz en état de grâce, Dudelange a pris la mesure du Nomme Kalju 3-1 ce jeudi soir en match aller du 3e tour de l'Europa League.

Un triplé de Stolz permet au F91 de distancer Kalju

Dudelange n'est pas encore au barrages de l'Europa League mais le succès acquis ce jeudi sur la pelouse du stade Josy Barthel l'en rapproche. Supérieurs techniquement mais aussi dans la vitesse d'exécution aux joueurs du Nomme, les champions du Luxembourg ont séduit et rassuré leurs partisans avant la manche retour, programmée mardi à Tallinn.



Le match



A l'exception de Bettaieb blessé, Emilio Ferrera avait décidé de reconduire le onze de base qui avait disputé le match retour contre Shkëndija, la semaine dernière. Klapp, auteur d'une bonne rentrée dimanche lors de l'ouverture de la saison en BGL Ligue contre Mühlenbach, prenait place sur le flanc gauche au côté de son ancien équipier du Fola Kirch.

Comme on pouvait le craindre, les joueurs estoniens n'avaient pas fait le déplacement au Luxembourg pour assurer le spectacle. Après une entame de match en mode mineur, le F91 a pris les débats à son compte avant de connaître une dizaine de minutes de folie.



Entre le but d'entrée de Stolz, bien servi par Sinani et dont la frappe surmontait le gardien Londak (1-0, 28e), et une action tout en mouvement du duo Stoz-Sinani qui aurait dû se conclure par le troisième but de la formation locale, le F91 a régalé ses fans. Deux minutes après l'ouverture du score, les joueurs de la Forge du Sud doublaient leur avance sur un corner délivré par Klapp pour la tête gagnante de Stolz (30e).



Sinani (32e) et Stolz (34e), sur un débordement de Kirch (34e), étaient bien près d'alourdir les chiffres. Les hommes de Ferrera avaient clairement pris le dessus sur leurs hôtes du soir. Malheureusement pour les Dudelangeois, une erreur défensive relançait Kalju. Sur un coup franc mal dégagé par l'arrière garde locale, la reprise de Puri était imparable pour Kipps (2-1, 41e).



Rageant d'autant que le F91 aurait dû profiter de son temps fort pour corser les chiffres. Les joueurs de Kozhukhovskyi étaient passés près de la correctionnelle et pouvaient s'estimer heureux de regagner les vestiaires avec un but seulement de retard.



On aurait pu penser que ce but allait toucher le moral de Schnell et ses partenaires. Mais ces derniers reprenaient de plus belle la seconde période. Coup sur coup, Bernier (46e), Klapp (48e), Sinani (52e) cadraient leur tentative sans toutefois inquiéter sérieusement Londak.



Les Estoniens misaient clairement sur le contre. La délivrance pour le camp du F91 venait une nouvelle fois de Stolz. Le médian allemand armait une superbe frappe hors de portée du gardien visiteur (3-1, 75e). Le sourire était revenu dans le camp dudelangeois. Une frappe de Sinani frolait encore les poteaux visiteurs (90+2). Le champion du Luxembourg se déplacera dans une semaine à Tallinn avec deux buts d'avance de quoi aborder cette seconde manche avec confiance.



La prestation dudelangeoise

Il y a bien eu des approximations et quelques pertes de balle évitables durant la première demi-heure. Mais l'ouverture du score sur la première réelle opportunité dudelangeoise a libéré la formation locale. Sous l'impulsion de son duo allemand Pokar-Stolz, le F91 aurait dû tuer définitivement le match lors de ce troisième quart d'heure.



Au cours de la seconde mi-temps, les joueurs de la Forge du Sud ont encore produit du jeu et se sont donnés un peu d'air dans l'optique du match retour grâce au triplé de Solz. Seule ombre au tableau, le but encaissé en fin de première mi-temps. Le cinquième but encaissé sur une phase arrêtée depuis le début de la campagne. De quoi agacer Emilio Ferrera.



Mohammed Bouchouari a tourmenté Kulinits et les Estoniens. Photo: Fernand Konnen

Dudelange - Kalju 3-1

Stade Josy Barthel, pelouse en bon état, arbitrage de M. Verissimo (POR) assisté de MM. Campos et De Sá Martins. 1.239 spectateurs. Mi-temps: 2-1.

Evolution du score: 1-0 Stolz (28e), 2-0 Stolz (30e), 2-1 Puri (41e), 3-1 Stolz (75e).



Cartons jaunes: Delgado (19e tacle sur Klein) à Dudelange, Avilov (68e accroche Stolz), Klein (73e bouscule Kipps quand il veut relancer rapidement) à Kalju.

Carton rouge: Kirss (90e, pied en avant sur Kirch)



DUDELANGE (4-4-2): Kips; Bouchouari, Schnell (cap), Delgado, Kirch (90+1 Lesquoy); Bernier, Morren, Pokar, Klapp; Stolz (84e Natami), Sinani.



Joueurs non utilisés: Moutha-Sebtaoui, Cools, Cabral, Garos, Bougrine.

Entraîneur: Emilio Ferrera.

NOMME KALJU (4-4-2): Londak; Kulinits, Uggè (cap), Avilov, Markovych; Puri, Mbu Alidor, Tjapkin, Paur (60e Mata); Subbotin (73e Kirss), Klein (84e Khomutov).

Joueurs non utilisés: Teles, Reintam, Masitsev, Ivanjusin.

Entraîneur: Roman Kozhukhovskyi.