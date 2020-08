Après deux journées de championnat, seuls le Swift et les surprenants Wiltz et Rosport comptent le maximum de points. Le F91 Dudelange et le Progrès ont quant à eux parfaitement réussi leur Joyeuse entrée.

Un trio de tête en rouge et blanc

Jean-François COLIN Après deux journées de championnat, seuls le Swift et les surprenants Wiltz et Rosport comptent le maximum de points. Le F91 Dudelange et le Progrès ont quant à eux parfaitement réussi leur Joyeuse entrée.

Peu de suiveurs auraient misé sur une triplette Swift - Wiltz - Rosport au faîte de la BGL Ligue après deux journées de compétition. Petit bémol toutefois: le F91 Dudelange et le Progrès qui n'ont encore signé qu'une seule sortie pourraient rejoindre le trio en cas de succès dans leur match ajourné. Le point sur une deuxième journée de BGL Ligue riche de 31 buts, soit pratiquement quatre réalisations par rencontre.

Pointé comme favori avant même le début des hostilités, le Swift Hesperange et sa solide armada poursuit son petit bonhomme de chemin. Les hommes de Jeff Strasser se sont imposés sur le même score que lors de la journée initiale - 3-1 -, cette fois au détriment de la Jeunesse. Le but de Besch n'a servi qu'à sauver l'honneur des Bianconeri face aux réalisations d'Abdallah, Stolz et Avdusinovic.

Adel Bettaieb (à g., en jaune) et le F91 Dudelange ont infligé un sec 3-0 à l'Union Titus Pétange d'Alexandre Laurienté (en blanc) Photo: Yann Hellers

Beaucoup plus surprenant est le parcours d'un autre promu, le FC Wiltz. Toujours à domicile, les Nordistes ont remporté un duel spectaculaire face au RM Hamm Benfica. Huit buts, un score de 5-3 avec deux doublés de la paire Osmanovic - Ibrahimovic et voilà Wiltz tout en haut de la hiérarchie avec la meilleure attaque de la série. Sur la même ligne, le Victoria Rosport effectue lui aussi un parcours sans faute. Les hommes de Marc Thomé sont allés arracher la victoire à Differdange (2-3) grâce à un but de Rossler en fin de partie. Malgré le doublé d'Aurélien Joachim, la formation de la Cité du Fer voit son compteur désespérément bloqué à zéro. Fâcheux après la sèche élimination européenne jeudi à Mostar.

Semaine noire également pour l'Union Titus Pétange. La défaite honteuse à Gibraltar a connu un prolongement malheureux à Dudelange. Belle revanche pour Carlos Fangueiro, le nouveau coach de la Forge du Sud, qui a infligé un solide 3-0 à ses anciennes couleurs via des buts signés Van Den Kerkhof, Hassan et Bettaieb. Des bons débuts donc pour le F91, dont le premier match avait été reporté pour cause de cas positifs au covid-19. Constat identique du côté du Progrès, qui marche sur l'eau cette semaine. L'euphorie de la qualification nette et sans bavure face au FK Zeta s'est perpétuée sous la forme d'un succès sans discussion - 0-4 - en déplacement à Strassen, dans un match disputé à... guichets fermés.

Le FC Rodange d'Arthur Njo-Lea (à g.) et l'US Mondorf de Michael Monteiro (en vert) se sont quittés sur un nul blanc Photo: Fernand Konnen

Dès samedi soir, le Fola s'était imposé 1-3 au Racing, avec notamment un doublé de Dejvid Sinani. Enfin, Hostert a aisément dominé (3-0) Etzella, tandis que le seul partage de la 2ème journée a été enregistré à Rodange où le FCR91 et Mondorf se sont quittés sur un nul blanc.

Trêve internationale pour la Ligue des Nations oblige, la BGL Ligue fera relâche le week-end prochain. Le choc de la 3ème journée programmée les 12 et 13 septembre mettra aux prises le Progrès et Dudelange au stade Jos Haupert. A relever en outre des très intéressants Rosport - Jeunesse, Hostert - Wiltz et Swift - Racing. Pétange tâchera de se reprendre à la faveur de la réception du RM Hamm Benfica. Fola - Strassen, Mondorf - Differdange et Etzella - Rodange complètent le programme.





