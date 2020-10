Le Luxembourgeois de la formation Bora a fini sa saison sur une notre positive en se classant cinquième de Bruges-La Panne. Une épreuve remportée en solitaire par l'ancien champion de Belgique Yves Lampaert (Deceuninck).

Un top 5 pour Jempy Drucker à La Panne

(ER avec AFP) - La dernière des épreuves d'un jour de la saison a donc vu la victoire d'Yves Lampaert devant ses compatriotes Tim Declecrq et Tim Merlier. Sorti d'un groupe qui comportait encore sept coureurs à sept kilomètres du but, parmi lesquels le Danois Kasper Asgreen, l'Allemand John Degenkolb ou l'Italien Matteo Trentin, Lampaert a profité du travail de son équipe pour dompter ses adversaires mais également les éléments naturels (pluie, vent) qui ont provoqué quelques bordures et chutes.

La plus spectaculaire d'entre elles fut incontestablement celle dont fut victime le grandissime favori et récent vainqueur du Tour des Flandres, Mathieu van der Poel, tombé dans un fossé à 17 kilomètres de l'arrivée et contraint à l'abandon.

Du côté des Luxembourgeois, si Kevin Geniets et Luc Wirtgen ont abandonné, Jempy Drucker a joué un rôle notamment dans le final. L'ancien champion national du contre-la-montre s'est finalement classé 5e à 22 secondes de Lampaert.

#AG3daagse

Après une chute de MVdP, @jempy_drucker a et trois autres coureurs on été retardé et n’on plus su bouché le trou. C’est très dommage pour le luxembourgeois qui semblait en grande forme. pic.twitter.com/HxQFtciJ9Y — Grand-Ducal Cycling (@DucalSports) October 21, 2020

Cette course, qui devait initialement se disputer sur un peu plus de 200 kilomètres à la côte belge, a finalement été amputée d'une petite vingtaine de kilomètres dans le final en raison des rafales de vent qui rendaient le passage par les Polders particulièrement dangereux.



Par ailleurs, l'épreuve dames, qui s'est déroulée mardi a été dominée au sprint par la Néerlandaise Lorena Wiebes alors que Christine Majerus, très active en tête de peloton tout au long de la journée, a pris la 16e place.

