Un ticket Menster-Gilbertz pour relancer Mamer

La 23e journée de championnat valait par le duel entre le Swift et Kaërjéng. La troisième place était en jeu. Le but inscrit dans les arrêts de jeu (90+2) par Cassan assure quasiment le match de barrage à l’UNK. Etzella monte en BGL Ligue alors que Rumelange, battu à Erpeldange, doit patienter. Dans le bas du classement, Mamer se dirige vers la Division 1. Norden 02 et Grevenmacher restent barragistes.