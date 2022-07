«Un soulagement après de nombreux mois de frustration»

Bob Jungels parle dans une interview de sa victoire d'étape au Tour de France. Il explique également que son attaque n'était pas vraiment prévue.

Bob Jungels (Ag2r-Citroën) a écrit dimanche un chapitre de l'histoire du sport luxembourgeois. Le coureur de 29 ans a remporté la neuvième étape du 109e Tour de France de manière exceptionnelle. Pendant 62 kilomètres, il a été seul en tête, jusqu'à ce qu'il serre le poing droit et pousse un cri dans le ciel français, qui a sans doute le mieux montré le poids qui s'est envolé des épaules du cycliste professionnel.

Bob Jungels, pouvez-vous décrire votre état d'esprit ?

«Il est difficile de trouver les bons mots juste après la course. Ma tête est vide. Je ne sais pas quoi penser. Je suis dépassé par les événements. Je n'arrive pas à y croire. C'est l'un des plus grands jours de ma carrière. C'est le soulagement tant attendu après de très nombreux mois de frustration. Tous ceux qui savent à quel point ces dernières années ont été difficiles pour moi savent aussi à quel point ce triomphe a une signification incroyable pour moi. C'est un moment très fort. C'est pour vivre ces émotions que je suis venu sur le Tour.

Au début de l'année, j'avais des doutes sur ma capacité à revenir au top. Mais depuis quelques semaines, ils ont disparu. Bob Jungels

Au début de l'année, j'étais à mille lieues de cela. Je dois avant tout remercier toutes les personnes qui ont toujours cru en moi. Je sais que cela a été difficile, et pas seulement pour moi. Je dédie ce succès à toutes ces personnes.

Au cours de ces derniers mois difficiles, avez-vous douté vous-même de votre capacité à revenir au premier plan ?

«Les deux ou trois dernières années ont été difficiles. Après mon opération des deux jambes pour une endofibrose, j'ai cru au début de cette saison pouvoir retrouver immédiatement mon niveau d'antan. Mais ce n'était pas du tout le cas. J'avais besoin de temps. Et oui, au début de l'année, j'avais des doutes quant à ma capacité à revenir au top. Mais depuis quelques semaines, ils ont disparu. Je suis très reconnaissant et heureux de ne pas m'être laissé abattre en fin de compte. C'était un tour de montagnes russes émotionnel et c'est tout simplement fantastique d'être à nouveau au top.

Attaquer à 62 kilomètres de l'arrivée, c'est très optimiste...

«Mon équipe se demandait ce que c'était que cette attaque, et moi non plus je ne savais pas vraiment ce que je faisais. J'ai accéléré le rythme au col de la Croix, car je pensais ne pas pouvoir lâcher les concurrents dans la dernière montée. J'ai donc essayé. Mais le fait que je sois seul n'était pas prévu. J'espérais un peu de soutien. En fait, je voulais juste faire en sorte que le groupe soit plus petit. Il était trop grand et ne s'harmonisait pas très bien. Je voulais mettre à distance les éléments perturbateurs.

Photo: Serge Waldbillig

Simon Geschke a été brièvement à mes côtés. Il a remporté les points du prix de la montagne. Je lui ai dit qu'il pouvait les avoir. Je pensais que nous pourrions faire route ensemble, mais je l'ai semé dans la descente du col de la Croix. Je me suis retrouvé seul. Je me sentais vraiment fort, alors j'ai continué. Finalement, c'est la façon de gagner que j'aime. C'est comme ça que je veux gagner des courses. J'ai déjà prouvé par le passé que je suis difficile à rattraper une fois que je suis en tête et que j'ai de l'avance.

Avez-vous communiqué par radio avec la voiture de l'équipe pendant votre course en solo ?

«Il y a eu des communications, mais jusqu'à la dernière montée du jour (à 16 km de l'arrivée), le dialogue a été limité. Les directeurs sportifs n'étaient pas forcément contents. Ils ne savaient pas ce que je voulais faire (rires). Dans les derniers kilomètres, j'ai voulu savoir ce qu'il en était derrière moi. Julien Jurdie était assis dans la voiture juste derrière moi, il m'a fourni les informations nécessaires et m'a encouragé.

Comment se sont passés les derniers kilomètres ?

«On ne croit à la victoire que lorsqu'on a vraiment franchi la ligne d'arrivée. C'était un peu comme mon triomphe dans Liège-Bastogne-Liège il y a quatre ans. A l'époque, Jelle Vanendert était revenu à 15'' de moi dans la phase finale, cette fois-ci c'était Thibaut Pinot. Mais j'avais bien géré mes forces et je savais qu'il ne pourrait pas me rattraper sur la partie plate. Quand j'ai passé le dernier sommet, j'ai compris que j'avais une chance. Je savais quel rythme je pouvais tenir sans exploser. Les derniers kilomètres semblaient interminables.

Quel a été le moment le plus difficile ?

«En tout cas, la partie plate jusqu'à la dernière montée. J'ai souffert du vent de face. Mais la torture a porté ses fruits. J'ai pu augmenter mon avance dans la vallée. C'était finalement décisif. Sinon, les poursuivants auraient encore pu me rattraper. J'ai pu compter sur mes qualités de coureur de contre-la-montre. J'ai roulé à la limite, sans dépasser la limite. Je savais que les poursuivants devaient être très très rapides pour me rattraper. Mais les derniers kilomètres étaient aussi très difficiles. Ils ont fait mal. Je savais à peu près ce qui se passait derrière moi et j'ai pu gérer mes forces.

Les médecins de l'équipe m'ont bien conseillé et m'ont toujours expliqué la situation. C'était très serré. J'ai presque dû rentrer à la maison Bob Jungels

Avant le Grand Départ à Copenhague, il semblait même que vous ne pourriez pas prendre le départ en raison d'un test covid positif. Et maintenant, vous êtes là et vous remportez une étape...

«C'est assez fou. Mais c'est oublié maintenant. Je suis simplement heureux d'avoir pu prendre le départ. Mercredi (il y a douze jours, ndlr), ce test covid s'est révélé positif, mais ne montrait qu'une faible charge virale. Le jour suivant, le test suivant a montré que j'étais toujours positif, mais que je ne présentais plus de risque de contamination pour d'autres personnes. Le protocole médical m'a permis de prendre le départ. Je suis très reconnaissant. Les médecins de l'équipe m'ont bien conseillé et m'ont toujours expliqué la situation. C'était très serré. J'ai presque dû rentrer à la maison. J'ai eu de la chance. Cela aurait été dur de ne pas être là. Car je savais que la forme était bonne. Je crois que je l'ai prouvé ce week-end.»

