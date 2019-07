Un second record national pour Julien Henx à Gwangju

Deuxième journée des Championnats du monde en petit bassin au Qatar, et déjà cinq records nationaux tombés: après Raphaël Stacchiotti mercredi, ce sont cette fois Julie Meynen (100m nage libre et 100m 4 nages), Julien Henx (50m nage libre) et Monique Olivier (800m nage libre) qui ont fait exploser les chronos.