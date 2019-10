Sam Kendricks, Armand Duplantis et Piotr Lysek ont proposé un superbe spectacle en finale du saut à la perche mardi soir à Doha. En guise d'épilogue, ils ont ensuite offert une dernière pirouette au public: un salto collectif.

Un salto collectif pour les médaillés de la perche

(AFP) - Tenant du titre, l'Américain Sam Kendricks a assumé son statut et conservé sa couronne de maître du saut à la perche au terme d'un concours à rebondissements, comme un symbole de la domination américaine depuis le début des Mondiaux à Doha.

Avec trois perchistes à plus de 6 m cette saison, le combat entre l'Américain Sam Kendricks, le Suédois Armand «Mondo» Duplantis et le Polonais Piotr Lisek était aussi attendu que la chaleur au Qatar. Pas de surprise: il fait très chaud, et le combat a bien eu lieu.



Après les accolades pendant le concours, le trio s'est retrouvé pour débriefer la compétition sur le sautoir. Ils ont ensuite offert une dernière pirouette au public.

Les Championnats du monde d'athlétisme se poursuivent jusqu'à dimanche. Ce jeudi, le Luxembourgeois Bob Bertemes prendra part aux qualifications du lancer du poids.