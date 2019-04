La n°2 luxembourgeoise Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 494) s'est aisément débarrassée, 6-3, 6-1 de la jeune Britannique Grace Piper, ce lundi au premier tour des qualifications du tournoi ITF W25 de Sunderland, en Angleterre.

Un premier tour tranquille pour Molinaro à Sunderland

Jean-François COLIN La n°2 luxembourgeoise Eléonora Molinaro (18 ans, WTA 494) s'est aisément débarrassée, 6-3, 6-1 de la jeune Britannique Grace Piper, ce lundi au premier tour des qualifications du tournoi ITF W25 de Sunderland, en Angleterre.

Après une pause bien méritée qui faisait suite à trois semaines infernales - finale à Antalya, victoire à Gonesse et demi-finale au Havre -, la n°2 du tennis luxembourgeois, Eléonora Molinaro (WTA 494) effectuait ce lundi sa rentrée en qualifications du tournoi ITF W25 de Sunderland (dur - indoor) dans le Nord de l'Angleterre.



Face à une adversaire jeune (16 ans) et totalement inexpérimentée, la Britannique Grace Piper, la droitière des Arquebusiers, tête de série n°5, force un premier break au quatrième jeu (3-1) d'une première manche qu'elle conclut sur la marque de 6-3 en 37 minutes, malgré la perte de sa mise en jeu au septième jeu.

Un nouveau break réalisé dès le troisième jeu du second set (2-1), et le tour est joué pour Molinaro, qui termine en roue libre, six jeux à un après 1h08' de match.



Au second et ultime tour des qualifications, Molinaro (tête de série n°5) retrouvera une vieille connaissance en la personne de l'Allemande native de Kiev, Tayisiya Morderger (tête de série n°12, 22 ans, WTA 582), qui n'a disputé (et remporté) que quatre jeux ce lundi avant l'abandon de son adversaire.

Les deux joueuses se sont déjà affrontées à deux reprises, et chacune l'a emporté une fois.

Minella victorieuse en double à Lugano



A Lugano, sur le circuit WTA (250.000 dollars) cette fois, la n°1 luxembourgeoise Mandy Minella (33 ans, WTA 103) était ce lundi en lice au premier tour du tableau de double, au côté de la Biélorusse Vera Lapko. Le binôme l'a emporté en 59 minutes et deux sets, 6-3, 6-2 sur la paire composée de la Russe Yashina Ekaterina et de l'Indienne Prarthana Thombare.

A noter que l'Eschoise fera son entrée dans le tableau de simple ce mardi face à la Française Fiona Ferro (22 ans, WTA 108). Les deux rencontres les ayant opposées l'année dernière - à Grenoble et à Santa Margherita di Pula - ont tourné à l'avantage de la Française.