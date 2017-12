Au terme d’une rencontre disputée et enjouée, le FC Metz a très logiquement dominé Strasbourg (3-0). Dossevi, Cohade, Mollet et Rivière ont fait des misères aux Alsaciens et le verrou a fini par exploser. Un succès fou juste avant Noël pour le public de Saint-Symphorien qui le mérite



Par Hervé Kuc

Le match et sa note

Une première période cinq étoiles du FC Metz mais à l'arrivée aucun but inscrit: 15 tirs mais seulement 4 de cadrés. Les Messins ont pourtant tremblé lorsque le Strasbourgeois Da Costa a frappé du gauche sur le poteau du but gardé par Kawashima (3e). Ensuite, les Mosellans ont pris les commandes de la rencontre mais ni Dossevi d'une frappe enroulée (8e), ni les têtes de Rivière ( 12e et 29e), l'essai de Roux (28e) ou la superbe reprise de volée de Cohade (40e) n'ont permis aux hommes de Frédéric Hantz de prendre les devants du derby.



Mathieu Dossevi a donné le tournis à la défense strasbourgeoise.

Photo: AFP

Mais, les Messins ont également évité le pire (43e) sur un arrête réflexe de Kawashima. Une rencontre rythmée, jouée dans un bon esprit et qui va basculer du côté du FC Metz lorsque Dossevi va servir Mollet dont la reprise du droit va trouver le petit filet opposé (1-0, 62e). Une explosion de joie de tout Saint-Symphorien qui va à nouveau vibrer lorsque Roux, servi par Diagne, va propulser le ballon de rage dans les filets alsaciens (2-0, 70e).



Un succès qui va prendre une ampleur insoupçonnée sur une offrande de Dossevi et une talonnade-mollet réussie par le gladiateur Rivière (3-0, 83e). Un succès acquis avec assurance, envie et une grande détermination. Le FC Metz a décroché sa première victoire à domicile en ce 20 décembre 2017. Dommage que le championnat effectue sa pause hivernale à ce moment. Un 16/20 qui permet aux Messins d’y croire après avoir entrevu le pire. Le 13 janvier 2018 à Dijon puis le 17 devant Saint-Etienne, les Messins devront en faire de même. Joyeux Noël.



Les joueurs et leur note

Kawashima (7/10) a été sauvé par son poteau (3e) a réalisé un arrêt réflexe salutaire du pied (43e) et une partition solide. En défense, Rivierez (6,5) a perdu un ballon trop facilement (11e) puis il s’est très bien repris pour se montrer solide et saignant. Selimovic (7) a joué comme un vieux briscard, intervenant avec sûreté (26 et 51e) et affichant un calme surprenant. Il a gagné sa place de titulaire. Niakhaté (7) a fait valoir ses qualités physiques, son esprit de "guerrier" et un mental d’acier. Assou-Ekotto (4) a multiplié les relances approximatives et s'est fait surprendre par Bahoken (27e): il a cédé sa place à Palmieri (46e) qui a récolté un avertissement (52e).



Au milieu, Diagne (7,5) s’est comporté comme un roc. Il a agrémenté sa production pleine en poussant le cuir pour Roux qui a inscrit le deuxième but. Mollet (8) a joué avec justesse et clairvoyance, il a délivré sa formation en réussissant une merveille de reprise de volée (1-0). Cohade (8) s'est montré très actif au cours du premier acte et sa reprise de volée du droit (40e) aurait mérité de finir au fond du but strasbourgeois. Il a remis ça au cours du second épisode et a servi Rivière pour la dernière réalisation mosellane. Il s’est comporté en grand capitaine.



Nolan Roux a doublé l'avance des Messins à la 70e minute.

Photo: AFP

Dossevi (8,5) a affiché de bien meilleures dispositions que lors de ses dernières apparitions. Il aurait pu marquer (8e) et a offert de nombreux centres de très grande qualité à ses partenaires dont celui pour Mollet (1-0, 62e). Une très belle production. Roux (7) s’est offert une ouverture en diagonale de grande classe (15e), il a frappé en pleine surface (28e) puis a été justement récompensé de ses jolis efforts. En attaque, Rivière (7,5) a démontré un jeu de tête exceptionnel (12 et 24e) mais c’est du pied qu’il a trouvé le chemin du but adverse. Il pèse sacrément sur les défenses adverses.

Le classement

Le FC Metz (20e, 11 points) n’avance pas d’un rang bien évidemment mais il vient d’engranger 7 unités au cours de ses trois dernières parties (Rennes, Montpellier et Strasbourg). Si la route sera longue et la pente forcément raide, le jeu développé depuis trois rencontres en Ligue 1 peut lui permettre de croire à un extraordinaire miracle. L’esprit de Noël.



Metz - Strasbourg 3-0

Stade Saint-Symphorien, temps maussade, bonne pelouse, arbitrage de M. Turpin, 16.874 spectateurs. Mi-temps: 0-0.

Evolution du score: 1-0 Mollet (62e), 2-0 Roux (70e), 3-0 Rivière (83e).

Cartons jaunes: Palmieri (52e), Niakhaté (54e), Mollet (62e), Rivierez (76e) à Metz; Lala (63e) à Strasbourg

METZ: Kawashima; Rivierez, Selimovic, Diagne, Niakhaté, Assou-Ekotto (46e Palmieri); Mollet (82e Poblete), Cohade (cap.), Dossevi, Roux; Rivière (90e Niane).



Joueurs non entrés en jeu: Beunardeau; Basin, Philipps, Goudiaby.

STRASBOURG: Bonnefoi; Lala, Mangane (cap.), Koné, Martinez; Aholou, Martin, Lienard (64e Goncalves); Bahoken, Terrier (67e Saadi), Da Costa (78e Blayac).



Joueurs non entrés en jeu: Oukidja; Salmier, Sacko, Grimm.