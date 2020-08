En raison de «plusieurs cas positifs» détectés au sein du Racing, le match d'ouverture entre le club de la capitale et le Progrès Niederkorn prévu vendredi est remis à une date ultérieure. Tout le groupe des joueurs et le staff technique de l'équipe ciel et blanc ont été mis en quarantaine.

Un premier «report covid» en BGL Ligue

Il devait s'agir du coup d'envoi en grande pompe de la saison 2020-2021. Programmé vendredi à 20 heures en ouverture de la 1re journée de BGL Ligue, le débat entre le Progrès Niederkorn et le Racing FCUL est... reporté sine die. En cause, «plusieurs cas positifs au covid-19 au sein du groupe des joueurs et du staff technique du Racing» signale ce lundi la Fédération de football (FLF) dans un communiqué.

Sans préciser le nombre de personnes touchées, la FLF ajoute que «tout le groupe des joueurs et le staff technique de l'équipe ont été mis en quarantaine par la direction de la Santé jusqu'au samedi 22 août». Pour rappel, un minimum de trois cas suffit pour parler d'un nouveau cluster, un foyer d'infections.

«Le début du championnat reste fixé au 23 août» En dépit du rebond de l'épidémie et de l'apparition d'un foyer d'infections au Fola Esch, la Fédération de football garde le cap pour le moment. Les échéances demeurent inchangées, aussi bien pour la reprise de la compétition domestique en août, que pour les rendez-vous internationaux en septembre.

Faux départ donc pour le championnat 2020-2021 après une édition 2019-2020 tronquée, alors même que Joël Wolff, le secrétaire général de la FLF martelait fin juillet que «les échéances demeuraient inchangées». De quoi donc instiller le doute dans le giron fédéral, même si les sept autres rencontres de la journée initiale sont maintenues au programme des samedi et dimanche 22 et 23 août.

Il s'agit en l'espèce du second foyer de contamination à apparaître dans le microcosme du football grand-ducal. Pour rappel, en effet, trois joueurs du Fola Esch avaient été diagnostiqués positifs le 20 juillet et aussitôt placés en quarantaine. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre au sein du club doyen, qui disputera d'ailleurs son premier match officiel de la nouvelle saison mercredi (20h) en Moldavie face au Sheriff Tiraspol dans le cadre du premier tour qualificatif de la Ligue des champions.

