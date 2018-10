Lars Gerson et Norrköping ont perdu leur deuxième place à cinq journées de la fin en Suède après leur match nul contre Djurgarden (1-1). L'Excelsior Virton de Moris et Joachim ont eux aussi dilapidé deux points contre Deinze (2-2), l'autre grand favori à la montée.

Sport 2 min.

Un point pour Gerson et Norköpping, Veiga buteur en Allemagne

Christophe NADIN Lars Gerson et Norrköping ont perdu leur deuxième place à cinq journées de la fin en Suède après leur match nul contre Djurgarden (1-1). L'Excelsior Virton de Moris et Joachim ont eux aussi dilapidé deux points contre Deinze (2-2), l'autre grand favori à la montée.

Un dernier devoir avant le rassemblement de la sélection. Les internationaux se sont acquittés différemment de leur tâche domestique. Lars Gerson était le dernier à entrer en lice puisque Laurent Jans n'a pas été autorisé à accompagner le FC Metz à Sochaux ce soir.

En Suède, le plus polyvalent de tous les internationaux avait retrouvé une place dans le milieu de terrain pour la venue de Djurgarden dans le cadre de la 25e journée d'Allsvenskan. Norrköping avait ouvert la marque sur un but contre son camp (10e), mais les visiteurs ont égalisé à vingt minutes de la fin. Le club de Gerson voit Hammarby lui repasser devant en raison de la différence de buts, mais il est toujours européen avec cinq points d'avance sur Malmö.

La colonie de Luxembourgeois à Virton se serait bien passée d'une fin de match compliquée dans le choc de la sixième journée de Division 1 Amateurs belge. L'Excelsior avait fait le plus difficile contre le MSK Deinze. Lazaar avait inscrit le premier but (73e) et l'ancien Dudelangeois Laurienté le second (81e). Mais les choses ont tourné au vinaigre en fin de match pour les Gaumais rejoints en deux minutes (86e et 87e).

Au classement, Deinze garde ses deux longueurs d'avance sur l'Excelsior. Moris et Joachim ont joué toute la rencontre, Prudhomme a cédé sa place peu après l'heure de jeu et Holter a relayé Fadhloun à la 57e minute. Les Gaumais se déplaceront samedi à Audenarde sans leurs internationaux retenus par les échéances continentales.

En Moldavie, le Sheriff Tiraspol de Gerson Rodrigues touche déjà au but à cinq journées du terme. Le champion en titre s'est contenté d'un match nul à Speranta (0-0) mais son dauphin, Milsami Orhei, a perdu (1-2) contre Petroclub, ce qui donne désormais 15 points d'avance au Sheriff et une différence de buts de +30. L'international a joué tout le match. Le titre se fêtera donc à domicile le 21 octobre contre Milsami Orhei.

Bohnert a marqué

En Ligue régionale sud-ouest allemande, le Waldhof Mannheim a été surpris par le Kickers Offenbach (1-3) alors qu'il menait encore 1-0 à vingt minutes du terme dans le cadre de la 12e journée. Maurice Deville a joué la dernière heure de jeu. Pirmasens s'est donné de l'air dans la seconde partie de classement en surclassant Balingen avec un but de Florian Bohnert, titulaire. L'international a inscrit le 0-3 juste avant la pause. Il est sorti à la 70e minute. Elversberg, sans Aldin Skenderovic, a perdu le derby contre Sarrebruck (2-0). Au classement, Mannheim garde deux points d'avance sur Ulm, Pirmasens est 9e avec 16 points et Elversberg 13e avec 15 unités.

En Oberliga, Eric Veiga a apporté sa pierre à l'édifice lors de la nette victoire de Brunswick face au FC Wunstorf (4-0). Le Luxembourgeois a inscrit le premier but du match.

En Ligue 2 anglaise, Yeovil Town et Exeter City ont fait match nul (2-2) dans le cadre de la douzième journée. Enes Mahmutovic est resté sur le banc de l'équipe locale qui pointe à la quinzième place avec 16 points.

Chris Philipps ne faisait pas partie du groupe du Legia Varsovie, vainqueur un but à rien du Slask Wroclaw dans le cadre de la onzième journée d'Ekstraklasa.