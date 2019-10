Deux ceintures intercontinentales WBC sont en jeu ce samedi lors de la 16e édition des Kings of Muay Thaï. Prince Junior et Akram Hamidi sont les têtes de gondole d’une «affiche encore jamais vue au Luxembourg».

«Un plateau explosif»

Toujours invaincu en 52 combats, Prince Junior repart en conquête. Après le gain d’un titre mondial, l’année dernière, le combattant luxembourgeois vise une ceinture intercontinentale WBC -63,5kg, samedi, dans le hall omnisports de la rue de Strasbourg.

Le protégé d’Eric Kadouche devait rencontrer Adam Larfi, mais c’est l'Espagnol Victor Conesa qui se présentera entre les cordes. Pas sûr qu’il ait gagné au change.

«C’est un choix de la WBC qui décide des adversaires en fonction de leur ranking», précise le coach et organisateur de la soirée. «Suite à une décision médicale, Larfi a dû prendre du recul et nous n’avons eu que deux semaines pour retravailler notre stratégie. Mais ce ne sera pas une excuse, l’adversaire de Prince n’a pas eu plus de temps pour se préparer...»

Alors que Larfi est plus attentiste et attend l’ouverture, Conesa, qui vit en Thaïlande, est davantage un rentre-dedans. «Il est très offensif. Dès le début du combat, il sort les coudes et va au corps-à-corps.»

Prince Junior, ici face à Mathieu Guevara, devra profiter de son allonge pour mettre l'Espagnol Victor Conesa à distance. Photo: Faton Agoli



Physiquement, Prince Junior est affûté. Après un stage en Thaïlande cet été, il a peaufiné sa préparation au pays, mais le champion luxembourgeois devra entrer dans son combat dès le coup de gong.

«Un Portugais tout fou-fou»

Akram Hamidi est désormais un habitué du gala de Luxembourg. Le combattant de la Team Valente y a déjà démontré toute l’étendue de son talent avec notamment du punch, du peps et une belle vitesse d’exécution. Il était même présent, le printemps dernier, en simple supporter des athlètes de son club.

Le jeune homme de 20 ans est solidaire mais aussi pressé. Détenteur du titre européen de 55 kg WKN, depuis le début de l’année, il s’apprête à négocier deux gros rendez-vous en cette fin d'année.

Ce samedi d’abord, avec une ceinture intercontinentale en jeu à l’issue de son affrontement avec le Portugais Frederico Cordeirio. Un autre duel qui promet. «Deux piles électriques seront face à face. Cordeiro m’avait fait belle impression lors de ses deux combats en France (contre Daren Rolland et Sofiane Meddar). Je me demande même si le Portugais n’est pas le plus fou-fou des deux», estime Eric Kadouche.

Après le rendez-vous de ce samedi, Hamidi ambitionnera de décrocher sa première ceinture mondiale, en K1 cette fois-ci. Il défiera l’Espagnol Sandro Martin lors de l’Ultimate Muaythai K1 Rules de Strasbourg, le 30 novembre.

Yassine Hihi , série en cours

«Si nous n’avons que trois combats pros, ce plateau s’annonce explosif», annonce encore l’organisateur qui présentera un autre athlète du Sandsak: Yassine Hihi.

«Il est sur une bonne série, bien préparé», ajoute son coach. «Son adversaire, l’Italien Michele Antonio, ne sera pas facile à contrer mais Yassine veut poursuivre sur sa série à Luxembourg où il est invaincu.»

Tony Lopes (75 kg) sera aussi de la partie, tout comme le jeune et prometteur Issae Hennion (71 kg) qui se présentera cette fois-ci pour un titre KOMT.

Yassine Hihi est invaincu en cinq sorties aux KOMT. Photo: Faton Agoli

La pesée des combattants aura lieu à l'hôtel Melià ce vendredi, date du dernier jour des préventes.

Le programme de la soirée