Un parfum de Tour des Flandres plane sur Harelbeke

Eddy RENAULD Coup de projecteur sur la 62e édition du GP de l'E3

A dix jours du Ronde, les spécialistes des Flandriennes et le quatuor Jungels-Drucker-Kirsch-Wirtgen se retrouvent ce vendredi à Harelbeke pour le GP de l'E3. Une répétition générale grandeur nature du Tour des Flandres, programmé le 7 avril.

La victoire de Dylan Groeneweggen, mercredi à La Panne, a lancé la «quinzaine sainte». Les classiques flandriennes sont de retour et avec elles leur lot de passion, d'émotion et de rebondissements. Après la mise en bouche des Trois Jours, le GP de l'E3, programmé ce vendredi, marque le début des grandes manoeuvres.



Pour preuve, le retour sur la ligne de départ des spécialistes des lieux: les Van Avermaet, Stybar, Gilbert, Naesen, Stuyven, Degenkolb, Vanmarcke et autre Terpstra, lauréat l'an dernier à Harelbeke, sans oublier les Luxembourgeois Bob Jungels, Tom Wirtgen, Alex Kirsch et Jempy Drucker.

Lors du week-end d'ouverture de la saison en Belgique au début du mois de mars, les quatre représentants grand-ducaux s'étaient montrés à leur avantage que ce soit au Nieuwsblad (Drucker 6e, Wirtgen en échappée) ou à Kuurne (victoire de Jungels, Kirsch à l'attaque), un scénario qui pourrait se reproduire à l'occasion de ce GP de l'E3.

Bob Jungels

Après sa démonstration à Kuurne et sa 8e place à Nice, le champion national a renoué avec les pavés mercredi à La Panne en tant qu'équipier d'Elia Viviani (3e). Un rôle assumé avec sérieux et professionnalisme ce qui devrait encore être le cas vendredi car il s'agira de la première expérience de Jungels sur ses routes. D'autant que Deceuninck aligne de sérieux candidats à la victoire: Zdenek Stybar, Philippe Gilbert et Yves Lampaert.



«L’E3 est une course qui nécessite énormément de changements de rythme, c'est un mini-Ronde. Les monts s’enchaînent, ce qui rend les choses très difficiles. Nous avons aussi une équipe solide pour cette course et nous sommes curieux de voir comment Kasper Asgreen et Bob Jungels vont faire face à un tel parcours qui n’offre pas de répit», avance Tom Steels, le directeur sportif.



Jempy Drucker

Le Luxembourgeois de la Bora est aussi en forme. Trentième à Sanremo, son meilleur résultat, et très en vu aussi bien à Paris-Nice à l'occasion des victoires de Sam Bennett qu'à Kuurne, son expérience (7e participation) sera un atout non négligeable pour son leader Peter Sagan.



L'ancien champion du monde apparaît un peu en retrait (1 succès) par rapport à ses concurrents mais le Slovaque pourra compter sur une équipe entièrement dévoué à son service puisqu'on y retrouvera Daniel Oss, Marcus Burghard, Lukas Pöstlberger ou encore Maciej Bodnar, des hommes habitués et rompus aux exigences des épreuves flandriennes.



Alex Kirsch

L'ancien coureur de Wallonie-Bruxelles est une des satisfactions de la Trek en ce début de saison. La formation américaine ne s'est imposée qu'à trois reprises en 2019 mais elle est surtout passée à travers sur les épreuves belges, son meilleur résultat reste la 14e place d'Edward Theuns à Kuurne.



Présent aux avant-postes à Kuurne justement et au GP de Denain, Kirsch a démontré ses aptitudes sur les pavés mais il a aussi prouvé que ses leaders pouvaient compter sur lui sur ce type de parcours. Avec les retours de Jasper Stuyven et John Degenkolb dans l'équipe, Kirsch jouera donc l'équipiers de luxe à l'occasion de sa troisième participation à ce Tour des Flandres bis (72e en 2018 et abandon en 2017).



Alex Kirsch à la planche. Le coureur de la Trek devra épauler ses leaders sur les routes de Flandre. Photo: Serge Waldbillig

Tom Wirtgen

On prend le pari que l'ancien coureur de Leopard sera parmi les offensifs du jour. C'est une des marques de fabrique du natif de Dippach. Lors de sa première épreuve en WorldTour (Het Nieuwsblad), Wirtgen a intégré l'échappée du jour et parcouru plus de 140 km en tête de course. Scénario identique sur Paris-Troyes et plus récemment à Denain, dimanche dernier.



La première victoire de l'équipe signée Emils Liepins à la Semaine internationale Coppi et Bartali et la cinquième place de Justin Jules à La Panne ont lancé la saison 2019 de l'équipe Wallonie-Bruxelles.



Un tracé modifié



Récemment renommé l'E3 Binck Bank Classic, plus connu sous le nom d’E3 Harelbeke, le parcours connaît cette année quelques modifications de parcours. Un des monuments mythiques de cette course, l’Einkenberg ne sera pas franchi cette année à cause notamment des travaux routiers. Le peloton aura droit à 204 km parsemés de zones pavées et de quinze côtes.



Hormis ce petit changement de parcours, on retrouvera dans les 100 derniers km les Knokteberg, Hotondberg, Kortekeer, Taaienberg, Boigneberg, Stationsberg, Kapelberg, Paterberg, Vieux Kwaremont, Karnemelkbeekstraat et Tiegemberg. Cette dernière ascension sera situé à 18 km de Harelbeke, site de départ et d'arrivée de l'épreuve.