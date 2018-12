Ce dimanche les habitués des labourés au Luxembourg vont découvrir un parcours inédit autour du stade John Grün de Mondorf-les-Bains. Ce sera la première édition du cyclo-cross organisé par l'UC Munnerëfer Vëlosfrënn.

Un parcours rapide attend les coureurs à Mondorf

Par Hugo Barthélemy

Ce cyclo-cross régional sera la première organisation du genre pour les «Munnerëfer Velosfrënn», même si par le passé le club avait voulu organiser une course sur route qui avait malheureusement dû être annulée au dernier moment. En plus du programme habituel, qui prévoit une épreuve pour les débutants, masters, les juniors, dames, Espoirs et élites, le club mondorfois va organiser un cyclo-cross cyclo sportif ouvert à tout le monde et un «Glühwein» Trail d’une dizaine de kilomètres.

Du côté du parcours, les coureurs retrouveront un circuit assez rapide dans son ensemble, néanmoins les organisateurs annoncent quelques portions compliquées et surtout une première au pays, un passage dit «en escargot», où les coureurs tourneront dans une spirale. Ce parcours inédit pourrait se révéler très important au vu de la situation très serrée au classement de la Skoda Cross Cup.



Annoncé comme assez roulant, le circuit ne devrait donc pas trop convenir au leader de l'épreuve Vincent Dias dos Santons. Quant à Scott Thiltges, qui été dominé par Loïc Hennaux ces derniers temps, il pourrait signer sa première victoire de la saison car le Belge devrait rater cette manche de la Cross Cup.

Les organisateurs n’ont pas eu beaucoup de choix au niveau de la date. Le dimanche 23 décembre était la seule de libre dans le calendrier de la FSCL, un week-end qui était souvent occupé par l'épreuve d'Ettelbruck par le passé. Le cyclo-cross de Mondorf aura donc lieu en concurrence avec la manche de Coupe du monde de Namur avec pour conséquence l'absence de garçons comme Loïc Bettendorf et Nicolas Kess, leaders de la Skoda Cross Cup chez les juniors et les U23 ou encore le Champion national Sören Nissen.

Le programme

11h cyclo sportif VTT et cyclo-cross pour non-licenciés à partir de 16 ans

12h45 course pour débutants

14h: juniors

14h01: dames

14h02: masters



15h15: élite et Espoirs