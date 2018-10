Un parcours de 3.460 kilomètres dont l'Iseran

Il a beau être le plus haut col routier de France, à 2.770 mètres d'altitude, son histoire avec le Tour de France se résume à sept passages: en juillet prochain, le peloton actuel découvrira l'Iseran, une ascension qui appartient pourtant à la légende de l'épreuve.

(AFP) - Il a beau être le plus haut col routier de France, à 2.770 mètres d'altitude, son histoire avec le Tour de France se résume à sept passages: en juillet prochain, le peloton actuel découvrira l'Iseran, une ascension qui appartient pourtant à la légende de l'épreuve.



Le versant de la Maurienne n'a été escaladé que rarement, la dernière fois en 1963, par le Tour depuis l'ouverture de la route en 1937. Le président de la République Albert Lebrun s'était déplacé pour l'inauguration de cet axe stratégique, reliant la Haute Tarentaise (Val d'Isère) à la Haute Maurienne (Bonneval), tout près de la frontière italienne.



A partir du village de Bonneval, qui a servi de lieu de tournage à plusieurs films historiques, ce sont 12,9 kilomètres d'ascension, à 7,5 % de pente, qui attendent les coureurs. A peu près la montée de l'Alpe d'Huez qui commencerait à 1800 mètres d'altitude, selon la formule du directeur du Tour Christian Prudhomme.



Dans ce cadre de haute montagne, Louison Bobet avait solennisé son retrait du Tour. En 1959, le triple vainqueur de l'épreuve avait tenu à escalader le géant pour mettre pied à terre au sommet et renoncer définitivement. Trente-sept ans plus tard, c'est en convoi que les coureurs du Tour 1996 franchirent le sommet. Le départ de l'étape prévu à Val d'Isère avait été reporté en raison de chutes de neige rendant la route impraticable pour une course cycliste.



"L'Iseran a été très peu emprunté mais il fait partie du mythe, qui naît souvent de la rareté. Il y a aussi son altitude, on est quasiment à l'altitude des sommets environnants, les paysages, toutes les couleurs du ciel. C'est magnifique", décrit Christian Prudhomme.



L'Iseran sera au coeur de la 19e étape entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes. Le col le plus haut de cette édition à l'altitude de 2.770 mètres. L'ascension par le versant de la Haute-Maurienne (12,9 km à partir de Bonneval) conduit à la descente vers Val d'Isère et la montée finale (7,4 km à 7 %) qui commence en dessous du barrage de Tignes.

Les 21 étapes



6 juillet: 1re étape Bruxelles - Bruxelles, 192 km



7 juillet: 2e étape Bruxelles Palais Royal - Bruxelles Atomium, 27 km (contre-la-montre par équipes)



8 juillet: 3e étape Binche (Belgique) - Epernay, 214 km



9 juillet: 4e étape Reims - Nancy, 215 km



10 juillet: 5e étape Saint-Dié-des-Vosges - Colmar, 169 km



11 juillet: 6e étape Mulhouse - La Planche des Belles Filles, 157 km



12 juillet: 7e étape Belfort - Chalon-sur-Saône, 230 km



13 juillet: 8e étape Mâcon - Saint-Etienne, 199 km



14 juillet: 9e étape Saint-Etienne - Brioude, 170 km



15 juillet: 10e étape Saint-Flour - Albi, 218 km



16 juillet: repos à Albi



17 juillet: 11e étape Albi - Toulouse, 167 km



18 juillet: 12e étape Toulouse - Bagnères-de-Bigorre, 202 km



19 juillet: 13e étape Pau - Pau, 27 km (contre-la-montre individuel)



20 juillet: 14e étape Tarbes - Tourmalet, 117 km



21 juillet: 15e étape Limoux - Foix Prat d'Albis, 185 km



22 juillet: repos à Nîmes



23 juillet: 16e étape Nîmes - Nîmes, 177 km



24 juillet: 17e étape Pont du Gard - Gap, 206 km



25 juillet: 18e étape Embrun - Valloire, 207 km



26 juillet: 19e étape Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes, 123 km



27 juillet: 20e étape Albertville - Val Thorens, 131 km



28 juillet: 21e étape Rambouillet - Paris Champs-Elysées, 127 km