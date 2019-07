Bissen accueille ce samedi à 17h l'édition 2019 de la finale de la Coupe de la Ligue entre Dudelange, auteur du doublé l'an dernier, et Etzella, finaliste de la Coupe. Un duel que les deux formations abordent comme une préparation dans l'optique des futures échéances.

Un palmarès à étoffer mais une saison à préparer

(ER/AW) - Entre un déplacement à Malte et un autre programmé ce mardi en Macédoine du Nord où ils affronteront le KF Shkëndija, les joueurs du F91 n'ont pas trop le temps de se poser ni de préparer la reprise de la BGL Ligue, programmée le dimanche 4 août. Mais cette finale de la Coupe de la Ligue reste avant tout l'occasion d'effectuer une large revue d'effectif et dans une moindre mesure d'ajouter une ligne de plus à l'impressionnant palmarès du club de la Forge du Sud.



«Le timing n'est pas facile mais cela ne devrait pas être une excuse si nous ne gagnons pas. Il faut planifier cela avec soin et aussi utiliser les joueurs qui ont encore besoin de jouer. Dudelange dispose d'un large noyau, c'est une chance», affirme Emilio Ferrera. Et l'entraîneur dudelangeois d'annoncer la couleur: «Nous aimerions gagner ce trophée c'est clair, mais pour certains joueurs, c'est aussi l'occasion de se montrer».



Du côté d'Etzella, cette rencontre de prestige est aussi abordée comme une nouvelle étape dans la préparation de la future saison. «Il reste encore des places à attribuer pour le championnat, les joueurs ont l'occasion de se distinguer contre un très bon adversaire», prévient Claude Ottelé. Il y a quelques semaines, les Nordistes avaient été battus 0-5 en finale de la Coupe de Luxembourg mais pas question de revanche dans le chef du cornac ettelbruckois.



«Ce résultat ne reflète pas la physionomie des débats. C'était toujours 0-0 à la mi-temps et la suite du match était un peu étrange. Nous avions essayé de jouer vers l'avant et nous le ferons encore ce samedi lors de cette finale. Nous ne nous cacherons pas.»



A noter encore qu'Etzella va devoir se passer des services de Tobias Baier durant la saison. L'ancien joueur de Canach a dû mettre un terme à sa carrière sur avis médical en raison de problèmes rencontrés au niveau de l'articulation de la cheville.



Dominik Stoltz, un des derniers rescapés du noyau dudelangeois. Photo: Ben Majerus

Le palmarès



